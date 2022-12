Auto in sosta vietata in stada Maggiore: traffico bloccato fino in Ugo Bassi | VIDEO

Era già successo qualche giorno fa, ma ora gli effetti si sono fatti vedere ben oltre. Centro storico completamente bloccato questa sera, a causa di un'auto in sosta vietata lungo strada Maggiore, in prossimità di un cantiere. Il mezzo, poi rimosso dalla stessa persona proprietaria del veicolo, era ferma in prossimità di un cantiere edile, posizione che di norma risulta stretta al passaggio dei bus.

La stessa cosa era successa pochi giorni fa, esattamente all'altezza dell'incrocio con via Trebisonda, proprio dove le transenne di un cantiere edile restringono un po' la strada. Quanto basta per fermare tutto se c'è un auto di mezzo di troppo, causando una coda arrivata fino a via Rizzoli. La conducente del mezzo è arrivata dopo qualche tempo a rimuovere il veicolo, ma sarà comunque sanzionata dalla Polizia municipale.