Messaggi in codice e 'custodi' insospettabili: così viaggiavano centinaia di kg di cocaina

Quarantotto indagati, otto arresti e la ricostruzione di un ingente traffico di droga, che avrebbe movimentato in totale circa 300 kg di cocaina di provenienza olandese. E' questo il bilancio di un'attività della Polizia di Bologna coordinata inizialmente dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna e successivamente dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze.

I messaggi in codice per trafficare la droga

L’indagine ha riguardato un sodalizio composto da cittadini albanesi, al cui vertice si trovavano due fratelli ed un terzo connazionale, dimoranti tra Santa Croce sull’Arno (Pi), a Massa e Cozzile (Pt). Soggetti - secondo gli investigatori -in grado di procacciarsi considerevoli quantitativi di cocaina (nell’ordine di 10 kg trasportati per viaggio) direttamente in Olanda. A seconda della purezza la sostanza sarebbe stata pagata 24/30.000 euro al chilogrammo per essere poi commercializzato nel mercato al 'dettagli' con un ricarico oscillante tra i 3.000 ed i 10.000 per chilogrammo.

Lo smercio veniva governato attraverso 'messaggi in codice' a prova di orecchie indiscrete. I sodali - ha infatti ricostruito la Polizia - utilizzavano un sistema particolare per fare riferimento al quantitativo di coca che veniva indicato con lettere anziché numeri.

La rete dei "custodi della droga, collaboratori fidati e insospettabili

Lo stupefacente, una volta acquistato in Olanda, sarebbe stato trasportato in Italia da fidati collaboratori e custodito all’interno di abitazioni distanti dai luoghi di abituale dimora dei capi dell’organizzazione.

Dell’organigramma associativo - secondo quanto emerso dalle indagini - facevano parte anche coloro che erano deputati all’individuazione di insospettabili abitazioni da utilizzare come basi logistiche, al reperimento di affidabili ed anonime autovetture da utilizzare per i trasporti dello stupefacente (sulle quali venivano poi realizzati dei doppifondi di carico), ovvero chi si occupava del trasferimento dello stupefacente in ambito nazionale.

Nell’ambito di quest’ultima schiera di collaboratori sono stati individuati altri due fratelli albanesi, domiciliati a Reggio Emilia che, personalmente e con la collaborazione di altri connazionali , si sarebbero occupati di distribuire lo stupefacente a favore di diversi acquirenti dislocati nel centro-nord Italia.

Quanto ai tre elementi di vertice del sodalizio albanese l'indagine ha messo in luce come, oltre a scegliere e decidere la strategia operativa del sodalizio, avevano rapporti con due pregiudicati salernitani, appartenenti a due distinte organizzazioni di stampo camorristico, che venivano regolarmente riforniti di cocaina poi rivenduta dagli italiani nella provincia salernitana ed avellinese.

Seguendo gli spostamenti degli indagati è stato possibile procedere a vari arresti, a partire dal 2017. In totale al momento l'indagine conta 48 indagati.