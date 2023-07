Trafficante trovato con 1,1 chili di cocaina: arrestato al Marconi

Un uomo di origine italiana è stato arrestato all’aeroporto Marconi di Bologna dopo che gli agenti della Guardia di Finanza, insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane, lo hanno trovato con 1,1 chili di cocaina divisi in cinque involucri sottovuoto e nascosti tra i vestiti che indossava.

A comunicarlo è la stessa Guardia di Finanza: l’uomo, originario di Forlì, era in arrivo a Bologna con un volo proveniente dalla Colombia con scalo a Madrid, in Spagna. Processato per direttissima, il trafficante è stato condannato a 3 anni e dieci mesi di reclusione. L’uomo si trova ora alla Dozza.