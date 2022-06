Ordinanza traffico, corteo 'Rivolta Pride': divieti e modifiche alla circolazione

In occasione, sabato 25 giugno del corteo “Rivolta Pride”, con partenza da piazza XX Settembre alle 16.30, è stata emanata un'ordinanza sul traffico.

Divieto di transito

E' in vigore, a partire dalle 14.30 e fino alle 16.30, il divieto di transito veicolare nelle seguenti vie, per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo, ad esclusione dei veicoli di pronto intervento e di pubblica sicurezza:

piazza XX Settembre, via Indipendenza (Da Piazza XX Settembre a via Dei Mille)

Dalle 16.30 e fino a cessate esigenze é in vigore il divieto di transito veicolare nelle seguenti vie, per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo, ad esclusione dei veicoli di pronto intervento e di pubblica sicurezza:

via dei Mille, piazza dei Martiri, via Don Minzoni, viale Pietramellara (semicarreggiata esterna), Piazza di Porta Lame, viale Silvani (semicarreggiata esterna) , Porta San Felice, viale Vicini (semicarreggiata esterna) , Porta S. Isaia, viale Pepoli (semicarreggiata esterna), Porta Saragozza, viale Aldini (semicarreggiata esterna), Porta San Mamolo, viale Panzacchi (semicarreggiata esterna), Porta Castiglione, viale Gozzadini (semicarreggiata esterna), Piazza di Porta Santo Stefano fino all'entrata dei Giardini Margherita

Bus Tper 14N notturno

Il Comune di Bologna, in collaborazione con TPER, ha previsto - come sempre in occasione di eventi che prevedono la partecipazione di molte persone come il Pride - la presenza di una linea bus notturna che collega il centro alla zona Roveri: la linea 14N sarà attiva nella notte tra sabato e domenica.