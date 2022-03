Traffico, a Bologna arrivano i cuscini berlinesi: si parte da via Nosadella

Saranno installati domani, venerdì 11 marzo alle ore 12 in via Nosadella e a seguire in via del Fossato, i primi “cuscini berlinesi” (Berliner Kissen) della città. Ma cosa sono? In pratica dissuasori di velocità di forma quadrata, diversi da dossi che occupano solitamente tutta la carreggiata. Bici e due ruote riescono così a evitarli.



"Nei mesi scorsi - rende noto il Comune - l’Amministrazione aveva chiesto al Ministero l’autorizzazione per poter installare questi nuovi strumenti finalizzati alla riduzione generalizzata della velocità, limitando così i comportamenti scorretti dei fruitori della strada e proteggendo l'incolumità degli utenti più deboli. A partire da 3 vie del centro storico: Nosadella e del Fossato, dove l’installazione avverrà appunto domani, e via Orfeo".

Alla posa sarà anche presente Matteo Lepore nell’ambito della settimana il Sindaco al Porto-Saragozza, insieme all’assessora Valentina Orioli.

Come sono state scelte le vie

Sulla base di criteri tecnici in termini di sicurezza, vale a dire: strade che presentino un andamento regolare, con limite massimo di velocità 30 km/h (o in zona 30), appartenenti alla rete secondaria o locale, che non costituiscano itinerari preferenziali per i mezzi di emergenza (in particolare ambulanze), percorse da una rilevante componente ciclistica e preferibilmente poste in prossimità di punti di attrazione degli utenti deboli, come scuole, giardini pubblici, ospedali.