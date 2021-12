Traffico di valuta all'estero: bloccato in aeroporto con 30mila Euro in contanti

La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle dogane hanno nei giorni scorsi sanzionato un soggetto straniero, trovato con addosso in tutto circa 30mila uero di valuta non dichiarata, durante un controllo all'aeroporto di Bologna. L'uomo, davanti al personale, non è stato in grado di giustificare il possesso della somma, trovata iun parte nei vestiti e in parte nel bagaglio.

Nell’ultimo mese, Dogane e Finanza hanno dichiarato di aver intercettato denaro contante non dichiarato per oltre 500mila Euro, trasportato soprattutto da soggetti in uscita dal territorio nazionale. Tutti i passeggeri segnalati si sono avvalsi della facoltà di estinguere le violazioni accertate mediante l’oblazione immediata, consistente nel pagamento di una sanzione amministrativa che varia dal 30% al 50% dell’importo eccedente.