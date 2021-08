Traffico, lavori in città: deviati bus nelle vie Massarenti e San Felice

Lavori stradali in corso nella prima settimana di agosto in città. In particolare in via Massarenti e via San Felice diventano temporaneamente a senso unico e vengono deviate le linee bus.

Deviazioni bus via Massarenti

Causa lavori di ripristino della pavimentazione stradale in via Massarenti, nel tratto compreso tra via Zaccherini Alvisi e via Albertoni, sarà istituito un senso unico con direzione da via Albertoni verso i viali di circonvallazione.

Dalle ore 8.00 di giovedì 5 agosto a fine servizio di venerdì 6 agosto e dalle ore 8.00 di lunedì 9 agosto fino al termine dei lavori le linee di bus 14, 36, 89, 94, 99, 205, 206, 211, 237, 243, 257, 273, 951 (sostitutivo FBP) subiranno le seguenti deviazioni:

Linea 14

direzione piazza Giovanni XXIII: regolare

direzione Deposito Due Madonne / Pilastro: … strada Maggiore - via Mazzini - via Palagi - via Massarenti

Fermate soppresse: PORTA MAGGIORE VIALE ERCOLANI, PORTA SAN VITALE VIA MASSARENTI P.L., OSPEDALE SANT`ORSOLA VIA MASSARENTI FR 78, OSPEDALE SANT`ORSOLA ALBERTONI VIA MASSARENTI PL 33.

Fermata provvisoria: PORTA MAGGIORE VIA MAZZINI, ALBERTONI VIA MAZZINI 49, ALEMANNI VIA MAZZINI 65, OSPEDALE MALPIGHI VIA PALAGI FR 8, PALAGI VIA PALAGI 25.

Linea 36

direzione Naldi: regolare

direzione Ospedale Bellaria: … via Malaguti - via Berlinguer - via San Donato - via Barontini - via Rossi - via Bentivogli - via Massarenti …

Fermate soppresse: ZANOLINI VIA ZANOLINI 40, OSPEDALE SANT`ORSOLA VIA MASSARENTI FR 78, OSPEDALE SANT`ORSOLA ALBERTONIVIA MASSARENTI PL 33

Fermata provvisoria: SANT`EGIDIO VIA BERLINGUER PL6, CAVALCAVIA SAN DONATO VIA BARONTINI 3, ROSSI VIA ROSSI 9, MASIA VIA BENTIVOGLI 52, CIRENAICA VIA BENTIVOGLI 36, BENTIVOGLI VIA BENTIVOGLI FR 1

Linea 89

direzione Mille: regolare

direzione tangenziale San Vitale: … via Malaguti - via Berlinguer - via San Donato - via Barontini - via Rossi - via Bentivogli - via Massarenti …

Fermate soppresse: ZANOLINI VIA ZANOLINI 40, OSPEDALE SANT`ORSOLA VIA MASSARENTI FR 78, OSPEDALE SANT`ORSOLA ALBERTONI VIA MASSARENTI PL 33

Fermata provvisoria: SANT`EGIDIO VIA BERLINGUER PL6, BENTIVOGLIVIA BENTIVOGLI FR 13/A, MASSARENTI VIA MASSARENTI 37

Linea 94

direzione Bazzano: regolare

direzione Castel San Pietro Terme: … via Irnerio - viale Filopanti - viale Ercolani - via Mazzini …

Fermate soppresse: ZANOLINI VIA ZANOLINI 40, OSPEDALE SANT`ORSOLA VIA MASSARENTI FR 78, OSPEDALE SANT`ORSOLA ALBERTONI VIA MASSARENTI PL 33

Fermata provvisoria: PORTA SAN DONATO VIALE FILOPANTI 1, PORTA SAN VITALE VIALE FILOPANTI, PORTA MAGGIORE VIA MAZZINI 3, ALBERTONI VIA MAZZINI 49, ALEMANNI VIA MAZZINI 65

Linea 99

direzione Mille: regolare

direzione tangenziale San Vitale: … via Malaguti - via Berlinguer - via San Donato - via Barontini - via Rossi - via Bentivogli - via Massarenti …

Fermate soppresse: ZANOLINI VIA ZANOLINI 40, OSPEDALE SANT`ORSOLA VIA MASSARENTI FR 78, OSPEDALE SANT`ORSOLA ALBERTONI VIA MASSARENTI PL 33,

Fermata provvisoria: SANT`EGIDIO VIA BERLINGUER PL6, BENTIVOGLI VIA BENTIVOGLI FR 13/A, MASSARENTI VIA MASSARENTI 37

Linee 205, 206, 211, 237, 243, 257, 273 e 951 (sostitutivo FBP)

direzione Bologna Autostazione: regolare

direzione tangenziale San Vitale: … via Malaguti - via Berlinguer - via San Donato - via Barontini - via Rossi - via Bentivogli - via Massarenti …

Fermate soppresse: ZANOLINI VIA ZANOLINI 40, OSPEDALE SANT`ORSOLA VIA MASSARENTI FR 78, OSPEDALE SANT`ORSOLA ALBERTONI VIA MASSARENTI PL 33

Fermata provvisoria: SANT`EGIDIO VIA BERLINGUER PL6, BENTIVOGLI VIA BENTIVOGLI FR 13/A, MASSARENTI VIA MASSARENTI 37

Deviazioni bus via San Felice

Deviate le linee 13, 19, 36, 39, 61, 81, 83, 87, 91, 92. Dalle ore 7.30 di martedì 3 agosto e fino al termine dei lavori di rifacimento della pavimentazione stradale, nel tratto della via San Felice compreso tra piazza di Porta San Felice e via Riva Reno sarà istituito un senso unico di circolazione, con direzione centro.

I bus delle linee 13, 19, 36, 39, 61, 81, 83, 87, 91, 92 dovranno effettuare la seguente deviazione di percorso:

LINEE 13, 19, 36, 39, 61

direzione via Saffi: … via Lame - via Calori - v.le Silvani - via Saffi …

Fermate soppresse: Riva Reno (613), Palasport (615), Porta San Felice (617)

Fermate provvisorie: Rondone (609), via Calori 9, Silvani (65)

direzione centro: regolare

LINEE 81, 83, 87, 91, 92

direzione O. Maggiore: … via Lame - via Calori - v.le Silvani - via Saffi …

Fermate soppresse: Palasport (615), Porta San Felice (617)

Fermate provvisorie: via Calori 9, San Pio V (6001)

direzione Marconi: regolare