Corrieri della droga da Bologna all'Olanda: decine di 'narcos' in arresto

Il magazzino di stoccaggio era a Ferrara, lì arrivavano i cosiddetti "ovulatori" legati da vincoli di parentela o etnici. Lo stupefacente passava poi per Milano per poi arrivare in Olanda.

E' quando hanno scoperto i comandi della Guardia di Finazna di diverse regioni, Emilia-Romagna, Friuli, Veneto, Piemonte e Toscana che hanno impiegato oltre 100 militari nell'operazione "Green road" e che hanno portato all'arresto di 48 persone, la maggior parte di nazionalità nigeriana, alle prime ore dell’alba di oggi.

Il modus operandi

Come riferisce Ferrara Today, i 'narcos' provenienti dalla stessa zona della Nigeria, inviavano corrieri in aereo dall'Italia a Lagos (Nigeria), dove, una volta ingerite le sostanze, ripartivano per Addis Abeba (Etiopia), per poi raggiungere il nostro paese.

Oltre a rifornirsi alla centrale di smistamento di Ferrara, corrieri da Bologna e Milano si recavano in Olanda per "fare il carico" di cocaina, per poi tornare in Italia.

Le indagini

Le indagini sono cominciate dopo il sequestro in provincia di Trieste di oltre 10 chili di marijuana in una borsa abbandonato su un autobus proveniente da Roma.

L’incrocio dei dati delle celle e dei tabulati telefonici dei sospettati ha permesso di ricostruire il percorso del traffico: Bologna, Milano, Olanda, Ferrara e le regioni del Nord est. I corrieri ingerivano tutti i tipi di droga, dalla marijuana all'eroina. Secondo gli inquirenti, l'organizzazione avrebbe smerciato oltre 100 chili di sostanza stupefacente: che immesso sul mercato avrebbe complessivamente fruttato circa 2 milioni di euro.