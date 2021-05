Traffico, il Giro d’Italia passa da Bologna: mercoledì 12 maggio modifiche alla circolazione

Al via la 104a edizione del Giro d’Italia che toccherà anche Bologna mercoledì 12 maggio 2021, in occasione della quinta tappa da Modena a Cattolica. Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, sono previste modifiche alla circolazione e alla sosta nelle zone interessate dal passaggio della corsa. Il Comune di Bologna ha emesso un'ordinanza che contiene le indicazioni di Polizia Locale, Questura e Prefettura.

Strade chiuse al transito

via Marco Emilio Lepido, viale De Gasperi, Rotonda Taglioni, Rotonda Benedetto Croce, viale Togliatti, Rotonda battaglia di Casteldebole, Rotonda Romagnoli, viale Gandhi, via Tolmino, via Sabotino, viale Vicini, viale Pepoli, viale Aldini, viale Panzacchi, viale Gozzadini, via Murri, via Degli Orti, Rotonda Italiani Caduti in Missione di Pace, via Po, via Emilia Levante, via Giuseppe Dozza, Rotonda Decorati al Valor Militare (ad esclusione dei veicoli di servizio alla manifestazione, di pronto soccorso e di pubblica sicurezza).

Anche le strade che si immettono in queste vie saranno chiuse al transito veicolare in corrispondenza degli incroci.

La chiusura sarà garantita con transenne e regolata da movieri. Su tutte le strade a senso unico che si immettono nelle vie chiuse al transito veicolare, è consentita la circolazione a doppio senso di marcia fino al primo incrocio utile.

Dalle 8.30 divieto di sosta con rimozione forzata:

Dal civico 90 di via Murri a via degli Orti e in via degli Orti, nel tratto che va da via Murri alla Rotonda Caduti Italiani in Missione di Pace.

Il provvedimento riguarda entrambi i lati delle strade.