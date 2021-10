Traffico Imola, cede ponticello: chiusa SP 80 "Cardinala"

Nella giornata di ieri si è verificato un cedimento di una spalla del ponticello che sovrappassa un canale al km 2+135 della strada provinciale SP 80 "Cardinala" nel comune di Imola. Lo rende noto la Città Metropolitana.

Per effettuare le ìverifiche strutturali, si è quindi resa necessaria una interruzione del transito in entrambi i sensi di marcia con decorrenza immediata fino al ripristino in sicurezza della viabilità.

Il traffico verrà deviato sulle strade - SP 50 “S. Antonio”, SP29/2 “Medicina-S. Antonio di Quaderna”-secondo tronco Via Bastia Ponente (comune di Argenta), SP 38 “Cardinala” (provincia di Ferrara), SP 115 “Cardinala” (provincia di Ravenna).