Traffico, lavori in corso in città dal 27 settembre: la mappa dei divieti e delle modifiche alla circolazione

Strade chiuse, restringimenti e varchi. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati

Ecco i principali lavori stradali in corso e in programma a Bologna da lunedì 27 settembre. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

Lavori in fase di attivazione

Via dei Colli il 27 settembre, tra via Paderno e via di Sabbiuno, avrà restringimenti di carreggiata per il rifacimento della pavimentazione stradale.

Via Fondazza dal 28 settembre, strada chiusa per il rifacimento della pavimentazione stradale. Termine previsto: 1 ottobre

Via Solferino dal 29 settembre, strada chiusa per il rifacimento della pavimentazione stradale. Termine previsto: 2 ottobre

Via Stoppato i giorni 27 e 28 settembre, in prossimità con via Cicu, avrà restringimenti della carreggiata stradale per il rifacimento della pavimentazione del marciapiede.

Via Corticella il 28 settembre, nella laterale ai civici 229/2 e 229/3, avrà restringimenti della carreggiata stradale per il rifacimento della pavimentazione del marciapiede.

Via Mazzoni i giorni 28 e 29 settembre, all'altezza del civico 40, avrà restringimenti della carreggiata per il rifacimento della pavimentazione del marciapiede.

Via Cavazza i giorni 29 e 30 settembre, avrà restringimenti della carreggiata stradale per il rifacimento della pavimentazione del marciapiede.

Via Pietralata i giorni 27 e 28 settembre, tra via Sant'Isaia e via del Pratello, è chiusa dalle 9 per lavori relativi alla realizzazione dei varchi di controllo elettronico degli accessi, entrata e uscita dei veicoli lato via del Pratello con abbassamento dei fittoni mobili in via Pietralata e via Calari.



Lavori in corso