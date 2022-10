Traffico e lavori in città, strade chiuse, deviazioni, divieti: ecco dove

Ecco i principali lavori stradali in corso e in programma a Bologna da lunedì 31 ottobre. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

Lavori in attivazione

Via Calzolerie sarà chiusa dal civico 2/F al civico 2/d per operazioni di carico e scarico scala mobile il 3 novembre dalla mezzanotte alle ore 4, con entrata ed uscita dei soli veicoli autorizzati dal lato di via Caprarie e dal lato di via Rizzoli.

Piazza Puntoni chiusa all'incrocio con via Zamboni il 31 ottobre per lavori di E-distribuzione spa, con entrata ed uscita veicoli lato via San Giacomo.

Via Leonardo da Vinci tra le vie Verga e Wagner, dal 31 ottobre sarà a senso unico di circolazione in direzione da via Verga verso via Wagner per lavori edili al fabbricato del Treno. Termine previsto: 21 gennaio 2023.

Via Rizzoli, sistemazione dei basoli in lapideo del marciapiede in prossimità dell'incrocio con via Oberdan. I lavori inizieranno giovedì 3 novembre e finiranno il 30 novembre.

Via Cristoforo Colombo avrà restringimenti della carreggiata il 31 ottobre, per il rifacimento della pavimentazione stradale sul cavalcavia autostradale.

Via Casteldebole sarà a senso unico alternato regolato da semafori mercoledì 2 novembre, per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale sul cavalcavia autostradale.

Via Gaetano Monti sarà chiusa il 3 e 4 novembre, per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale dell’intera via.

Via Redenti avrà restringimenti della carreggiata il 3 e 4 novembre, per il rifacimento della pavimentazione stradale dell’intera via.

Lavori in corso