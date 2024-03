Traffico, lavori nelle gallerie della A1: il programma delle chiusure

Sulla A1 Milano-Napoli Direttissima chiusure notturne necessarie per consentire la prosecuzione del piano di lavori ammodernamento delle gallerie "Buttoli" e "Largnano", situate rispettivamente al km 30+467 e al km 31+407. Il collegamento tra Bologna e Firenze rimarrà comunque garantito attraverso la A1 Panoramica.

Il programma delle chiusure

- sarà chiuso il tratto Firenzuola (km 27+960) - Località Aglio (km 32+966), per due notti, con orario 21:00-6:00, a partire da martedì 5 marzo;

- sarà chiuso il tratto allacciamento con la A1 Panoramica Località La Quercia (km 0+000) - Località Aglio (km 32+966), con conseguente chiusura delle stazioni di Badia e Firenzuola Mugello, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna, dalle 21:00 di giovedì 7 alle 6:00 di venerdì 8 marzo.

Nella stessa notte, ma con orario 20:00-6:00, sarà chiusa l'area di servizio "Badia Nuova ovest", situata nel suddetto tratto;

- sarà chiuso il tratto Firenzuola (km 27+960) - Località Aglio (km 32+966), dalle 22:00 di venerdì 8 alle 7:00 di sabato 9 marzo;

- sarà chiuso il tratto Località Aglio (km 32+966) - Firenzuola (km 27+960), per tre notti, con orario 21:00-6:00, a partire da lunedì 11 marzo;

- sarà chiuso il tratto Località Aglio (km 32+966) località La Quercia (km 0+000), verso Bologna, con contestuale chiusura delle stazioni di Firenzuola Mugello e Badia, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze.

Si precisa che la stazione di Barberino sarà regolarmente aperta in entrata verso Bologna: - dalle 21:00 di giovedì 14 alle 6:00 di venerdì 15 marzo.

- sarà chiuso il tratto Firenzuola (km 27+960) - Località Aglio (km 32+966), dalle 22:00 di venerdì 15 alle 7:00 di sabato 16 marzo.

A partire dal 18 marzo, riprenderà il piano delle lavorazioni nella carreggiata opposta, verso Bologna, con chiusure, sempre in fascia oraria notturna, così articolate:

- sarà chiuso il tratto Località Aglio (km 32+966) - Firenzuola (km 27+960), con conseguente chiusura della stazione di Firenzuola Mugello, in uscita per chi proviene da Firenze, per tre notti, con orario 21:00-6:00, da lunedì 18 marzo; dalle 22:00 di venerdì 22 alle 7:00 di sabato 23 marzo; dalle 21:00 di domenica 24 alle 6:00 di lunedì 25 marzo; nelle due notti di martedì 26 e mercoledì 27 marzo, con orario 21:00-6:00.

- sarà chiuso il tratto Località Aglio (km 32+966) - Località La Quercia (km 0+000), verso Bologna, con contestuale chiusura delle stazioni di Firenzuola Mugello e Badia, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze, dalle 21:00 di giovedì 21 alle 6:00 di venerdì 22 marzo e dalle 21:00 di lunedì 25 alle 6:00 di martedì 26 marzo.

Si precisa che la stazione di Barberino sarà regolarmente aperta in entrata verso Bologna.

Nelle suddette notti di chiusura in direzione di Bologna, con un'ora di anticipo rispetto alla chiusura dei tratti, sarà chiusa l'area di servizio "Aglio est".

Gli utenti diretti verso la stazione di Badia, potranno percorrere la A1 Panoramica e uscire alla stazione di Pian del Voglio, mentre chi è diretto alla stazione di Firenzuola potrà utilizzare la stazione di Barberino di Mugello, sulla A1 Milano Napoli.

Si ricorda che nella fascia oraria diurna, al fine di garantire gli spostamenti lungo il tracciato autostradale in direzione del capoluogo fiorentino, il transito continuerà ad essere garantito su entrambe le corsie di marcia. Aggiornamento del programma di chiusure notturne: