Al via oggi il cantiere in via de' Carbonesi: strada chiusa al traffico fino a marzo 2023

Parte oggi 6 giugno il cantiere per la riqualificazione di via de’ Carbonesi che porterà sicuramente disagi al traffico del centro storico, almeno fino a marzo del 2023. L'intera via infatti viene chiusa al traffico, tra via d’Azeglio e via Collegio di Spagna, anche se i lavori procederanno per step.

Naturalmente preoccupati i commercianti della zona che potranno far riferimento a un coordinamento tra Amministrazione comunale ed Hera, come annuncia il Comune.

Deviazioni bus Tper

Le deviazioni dei bus saranno attive a decorrere da domenica 5 giugno, in concomitanza con l’entrata in vigore dell’orario estivo dei bus nel bacino metropolitano bolognese. Sono interessate da deviazioni le linee di bus 11, 13, 14, 20, 28, 29, 30, 38, 39, T2, 52, 62, 90, 96. Tutte le variazioni di servizio con i dettagli dei percorsi provvisoriamente istituiti sono consultabili nell’apposita sezione www.tper.it/carbonesi del sito di Tper.

Mobilità ciclistica

Le biciclette potranno circolare su un itinerario temporaneo più breve rispetto alla deviazione predisposta per il transito degli altri veicoli, grazie ai seguenti accorgimenti:

il doppio senso temporaneo previsto su via d'Azeglio (tratto Carbonesi-Urbana)

la presenza già oggi del doppio senso ciclabile su via Urbana

l'inversione temporanea del senso unico di via Tagliapietre (tratto Urbana-Carbonesi)

(Foto Comune di Bologna)