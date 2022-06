Traffico, lavori via De' Carbonesi: "Impatto devastante", le proposte di Forza Italia | VIDEO

I consiglieri cittadini di Forza Italia, nel corso di una conferenza stampa, hanno presentato alcune misure "per mitigare l’impatto sulla vita di residenti e di chiunque si trovi a percorrere le strade interessate dai lavori".

"I lavori che si stanno eseguendo in Via De’ Carbonesi a Bologna, e che riguardano la viabilità anche di Via D’Azeglio e di Via Farini hanno un impatto devastante per chi si trova a dover accedere al centro o a dover defluire dalle zone dei lavori - rileva la consiglera e capogruppo di Forza Italia in Regione, Valentina Castaldini - lavoratori, residenti, turisti, professionisti, taxi e ncc che si mischiano ai percorsi deviati delle linee del trasporto pubblico nelle poche strade di accesso e di deflusso della zona, e si trovano imbottigliati nel traffico senza via d’uscita alternativa, oltre a residenti impossibilitati alla sosta, soprattutto notturna, a causa di 23 posti auto cancellati e non ripristinati in altre zone".

Ooggi alla presenza della consigliera regionale Valentina Castaldini, del consigliere comunale Nicola Stanzani e delle consigliere di quartiere Annamaria Cesari e Maria Chiara Casadio sono state proposte alcune misure per mitigare l’impatto sulla vita di residenti e di chiunque si trovi a percorrere le strade interessate dai lavori:

sospendere, fino a fine lavori, la preferenziale di Viale XII Giugno in uscita dal centro, in modo da decongestionare il traffico che da Via Rubbiani si immette su Viale Enrico Panzacchi;

consentire, almeno ai residenti, il transito sulla preferenziale di Via Farini e Via Santo Stefano da Piazza Cavour a Viale Dante;

consentire, almeno nella fascia oraria 19-07, il parcheggio ai residenti nel tratto di Via D’Azeglio chiusa al traffico ma non interessata dal cantiere (8 parcheggi già normalmente predisposti tra Via Urbana e Via Farini);

adibire, almeno nella fascia oraria 19-07, alcuni parcheggi moto situati in Via Farini a posti auto riservati a residenti;

invertire il senso unico di Via Tagliapietre nel tratto Via Castelfidardo-Via S. Procolo in modo da permettere l’accesso direttamente dalla rotonda di Via D’Azeglio senza la necessità di compiere una doppia svolta in Via S. Procolo.

Planimetria proposte viabilità