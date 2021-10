Traffico, Maratona di Bologna: divieti di transito e sosta in vigore il 31 ottobre

Domenica 31 ottobre è in programma la prima edizione della manifestazione podistica Bologna Marathon che prevede tre percorsi su diverse distanze.

Sono stati adottati specifici provvedimenti di traffico con divieti al transito veicolare dalle 9 alle 15.45.

Il percorso, con partenza da via Indipendenza alle 9.30 e arrivo in Piazza Maggiore, attraversa tutti e sei i quartieri cittadini, compreso il centro storico della città.

Divieto di transito

dalle ore 9.00 alle ore 11,00 nelle seguenti strade (Km 0-1): via Dell’Indipendenza, via Irnerio, Parco della Montagnola, via Irnerio

dalle ore 9.00 alle ore 10.30 nelle seguenti strade (Km 1-4): via dei Mille, Piazza dei Martiri, via Don Minzoni, viale Pietramellara (attraversamento), via Parmeggiani, via Casarini, via Berti, via Malvasia, via dello Scalo, via Saffi (attraversamento), via Montello

dalle ore 9.15 alle ore 11,00 nelle seguenti strade (Km 4-6): via Pasubio, via Vittorio Veneto, via della Crocetta, via Andrea Costa

dalle ore 9.30 alle ore 11,30 nelle seguenti strade (Km 6-9): via della Barca, Via G. Di Vittorio, via Grandi, Via Rigola, via Tolstoi, via Enio Gnudi, via Giotto, via Bertocchi, via Battindarno, viale Togliatti (attraversamento)

dalle ore 9,30 alle ore 12,00 nelle seguenti strade (Km 9-14): via Battindarno, via Emilia Ponente, Via Del Giacinto, Via Giorgione, via Agucchi, via Dalla Volta, Via del Lazzaretto, rotonda 35° reggimento Fanteria Pistoia, via Terracini, rotonda Tommasina Guidi, via Manzi, Rotonda Pietro Bubani, via Marco Polo, rotonda Michelini, via Gagarin

dalle ore 9,30 alle ore 12,15 nelle seguenti strade (km 14-16): via Gobetti, rotonda Langer, via Fioravanti, via Tibaldi, Piazza dell'Unità, via Donato Creti

dalle ore 9,45 alle ore 12,30 nelle seguenti strade (Km 16-19): via Della Liberazione (attraversamento), via Parri, Giardino Giovanni Bersani, viale della Repubblica, via San Donato (attraversamento), via Galeotti, piazza Mickiewicz, via Libia, via Masia, via Bentivogli

dalle ore 10,00 alle ore 12,45 nelle seguenti strade (Km 19-21): via Massarenti, via Venturoli, via Azzurra, via Fossolo, viale Felsina

dalle ore 10,00 alle ore 14,30 nelle seguenti strade (Km 20 per la 30 km): via Bondi, via Mazzini, via Masi

dalle ore 10,00 alle ore 13,15 nelle seguenti strade (Km 21-24): viale Lenin, via Marx, via Due Madonne, via Emilia Levante (attraversamento), via Arno

dalle ore 10,00 alle ore 14,00 nelle seguenti strade (Km 24-30): via Bellaria, via Lombardia, via Sardegna, via Calabria, via Milano, via Mazzoni, via Firenze, via Cavazzoni, via della Battaglia, via da Palestrina, via Longo, via Alberto Mario, viale Escrivà, Via Dazio, via Corelli, via Benedetto Marcello, via Torino

dalle ore 10,15 alle ore 14,15 nelle seguenti strade (Km 30-32): via degli Orti, via Dagnini, via Sigonio, via Pelizza da Volpedo, via Protti

dalle ore 10,00 alle ore 15,00 nelle seguenti strade (Km 21-23/33-35): via Leandro Alberti, viale Oriani, via Murri (attraversamento), via Di Frino, via Santa Chiara, viale Massimo Meliconi, via Libero Lossanti, viale Mario Giurini, viale Rino Cristiani, viale Dante Drusiani, via Bottonelli, viale Massimo Meliconi

dalle ore 10,15 alle ore 15,45 nelle seguenti strade (Km 23-30/35-42): viale Gozzadini, piazza del Baraccano, via Orfeo, via Castiglione, via Arienti, via Vascelli, viale XII Giugno, piazza dei tribunali, via Garibaldi, via Marsili, via Urbana, via Saragozza, via Frassinago, via Sant'Isaia, Piazza Malpighi, via Ugo Bassi

dalle ore 10.00 alle ore 15,45 nelle seguenti strade (per la 6 km): Piazza Ravegnana, via Zamboni, piazza Verdi, via Giuseppe Petroni, piazza Aldrovandi, via Guerrazzi, via Santo Stefano, piazza Santo Stefano, piazza della Mercanzia, via Castiglione, via Farini, via Garibaldi, via Marsili, via D’Azeglio, via Farini, piazza Galvani

Dal divieto sono esclusi i veicoli di pronto intervento e i veicoli ufficiali di servizio al seguito della manifestazione. Le chiusure saranno coordinate da agenti della Polizia Locale.

Divieti di sosta con rimozione forzata

dalle ore 00,30 alle ore 16,00 di domenica 31 ottobre 2021

via Terracini su tutta la sede stradale ambo i lati

via Della Repubblica da via San Donato a via Ruggeri lato civici pari

via Galeotti da piazza Mickiewicz a via San Donato

via Massarenti da via Bentivogli a via Libia lato civici pari

via Venturoli da via Massarenti al civ 9/2 ambo i lati compreso l'area posta al centro della carreggiata tra via Venturoli e via Massarenti

via Sardegna da via Lombardia al civ. 3 lato civici dispari

via Procaccini da via dall'Arca al civ. 13 ambo i lati

via della Torretta dal civ. 18 a via Modena

via della Torretta dal civ. 10 a via Tartini ambo i lati

via della Torretta in corrispondenza del sottopasso del ponte di via Libia transito consentito ai bus di linea Tper

dalle ore 12.00 del 30 ottobre 2021 alle ore 9.00 del 1 novembre 2021

via Venezian su tutta la sede stradale

il giorno domenica 31 ottobre 2021 dalle ore 00.30 alle ore 17.30

piazza Otto Agosto su tutta la piazza eccetto veicoli a servizio della manifestazione (capigruppo, personale di servizio,ect) che espongono copia dell'ordinanza.