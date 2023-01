Traffico, nevicate intense sulla A1: stop mezzi pesanti

Nevicate intense sulla autostrada A1, in particolar modo sulla Panoramica Bologna-Firenze, come da allerta meteo diramata ieri, 22 gennaio.

Intanto, le nevicate sono deboli tra Sasso Marconi ed il bivio con la Direttissima e tra Chiusi Chianciano ed Attigliano, e sulla Direttissima.

In accordo con la Polizia Stradale, fa sapere Autostrade, è in atto il provvedimento di fermo temporaneo dei mezzi con massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate sulla A1 Panoramica.

Autostrade per l'Italia raccomanda di viaggiare muniti di pneumatici invernali o in alternativa di catene a bordo, che in ogni caso devono essere montate esclusivamente in area di servizio o in area di parcheggio.

Traffico rallentato

- Nel Bivio A1/Variante di Valico Nord-Località Aglio in entrambe le direzioni

- Tra Sasso Marconi e Bivio A1/Variante di Valico in entrambe le direzioni

- In località Aglio in entrambe le direzioni

A Bologna scattato il piano neve

Il Comune di Bologna ha attivato la macchina per cercare di mantenere la sicurezza sulle strade del capoluogo. Dalle 6 di questa mattina sono infatti state attivate alcune lame spazzaneve nella parte alta della collina dove ieri sera si era proceduto alla salatura della viabilità. Contro neve e gelo mobilitati anche i trattori Codiretti.