Festività pasquali 2022: dopo due anni si torna a viaggiare, traffico da bollino rosso

La Pasqua 2022 è fortunatamente diversa dalla precedente, quando tutta l'Italia era stata dichiarata "zona rossa" per via dell'emergenza covid, con il divieto di spostamenti e delle visite a parenti e amici. Secondo le previsioni di Federalberghi, sono circa 14 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio e in tanti approfitteranno anche del 25 aprile (lunedì) per allungare le vacanze.

Anche a Bologna, con l'arrivo della primavera, sono tornati i turisti, quindi anche per la settimana di Pasqua si prevede un buon afflusso. Andrà bene "ci aspettiamo un'ottima occupazione degli alberghi per quel weekend. Già adesso siamo ad un livello medio che supera il 40%, c'è da considerare che rispetto a prima adesso le prenotazioni vengono fatte tutte sotto data. Per intenderci: prenoto il mercoledì per il weekend successivo, idem per le escursioni e le visite guidate. Io la chiamo la prenotazione 'last second' non 'last minute'. Ad ogni modo il dato positivo e incoraggiante è che da metà febbraio le prenotazioni crescono costantemente e piano piano vediamo gli alberghi riempirsi", ha detto in un'intervista a Bologna Today Giovanni Trombetti, presidente di Bologna Welcome e vicepresidente di Federalberghi.

Il traffico sulle autostrade

Con le scuole chiuse dal 14 aprile al 19 aprile compresi, almeno in Emilia-Romagna, il traffico intenso sulle autostrade del nodo bolognese potrebbe iniziare proprio da giovedì mattina e riguarderà principalmente, come di consueto

- la A1 Milano - Napoli, tra Milano e Bologna

- la A14 Bologna - Taranto, nel tratto tra Bologna e Pescara.

Traffico da "bollino rosso" in direzione opposta per i rientri a partire dal primo pomeriggio di lunedì 18 fino a tutta la giornata di martedì 19.

Divieto di circolazione mezzi pesanti

Venerdì 15 aprile alle ore 14:00 fino alle 22:00, sabato 16 aprile dalle 9:00 fino alle 16:00. E poi dalle 9:00 alle 22:00, lunedì 18 aprile.Martedì 19 aprile, il divieto sarà in vigore solo la mattina, dalle 9:00 alle 14:00.

Le regole covid a Pasqua 2022

Dal 1° aprile, dopo la fine dello stato di emergenza sanitaria, le regole anti-covid sono meno severe, ma il Green pass è ancora necessario mangiare nei ristoranti al chiuso, così come per salire su aerei, navi e treni e per entrare in discoteca, al cinema o a teatro.

Chi a Pasqua viaggerà in aereo, in treno o su una nave dovrà presentare il proprio certificato verde Covid-19. È sufficiente la sua versione base, ottenibile non solo da chi è vaccinato contro il virus o è già guarito dall’infezione, ma anche da chi si è sottoposto a tampone e ha ricevuto esito negativo. Il gren pass in versione base serve anche per potersi sedere ai tavoli di bar e ristoranti al chiuso. È ancora richiesta la guarigione o la vaccinazione, e quindi il super green pass, per entrare in discoteca, oppure per andare a un concerto, al cinema o a teatro.

Negli alberghi il green pass non servirà più. Se però non si pernotta in hotel, ma si sceglie di mangiare nel ristorante di un albergo, serve comunque il Green pass base. Per usufruire invece di palestre, piscine o saune all'interno di strutture ricettive è richiesto il super green pass. Non serve più il pass per entrare in musei e parchi giochi.

Fino al 30 aprile, esattamente come l'obbligo di green pass, bisognerà infatti indossare i dispositivi Ffp2 per salire su aerei, treni e navi. Lo stesso vale per spostarsi all'interno di una città sui mezzi di trasporto pubblico, dove invece non è più richiesto alcun pass. Le mascherine Ffp2 dovranno essere indossate anche per andare ai concerti o al cinema. In discoteca basta invece una mascherina chirurgica, che si potrà togliere in pista da ballo. Anche per l'ingresso a negozi e musei è richiesta la chirurgica.

Viaggi all'estero

A chi ha programmato una vacanza fuori dai confini nazionali è consigliato consultare le regole del paese di destinazione. Infatti diversi stati richiedono il risultato negativo di test molecolare condotto con tampone nelle 48-72 ore prima dell’ingresso, possono quindi continuare ad adottare normative restrittive per gli ingressi. E' opportuno consultare i siti delle ambasciate.

All'Aeroporto Marconi è ancora disponibile un punto tamponi.