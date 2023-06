Traffico ponte del 2 giugno: A14 a rischio "bollino rosso"

Weekend lungo per Festa della Repubblica che "cade" di venerdì con milioni di persone pronte a mettersi in viaggio. Come avverte "Moveo - Telepass", le previsioni traffico del 2 giugno indicano "un progressivo intensificarsi degli spostamenti su autostrade e strade di grande comunicazione in tutta Italia". Bollino rosso quindi venerdì 2 giugno, dalle ore 7 alle ore 22, e domenica 4 giugno, dalle ore 7 alle ore 22.

I tratti più battuti sono quelli verso le località balneari o di montagna "ma anche chi sceglie una gita nelle città d’arte, farà i conti con possibili code e rallentamenti lungo il percorso". Code e rallentamenti sono possibili nelle principali direttrici autostradali, come l’A1 Milano-Napoli, la A22 Autostrada del Brennero e l’A14 Adriatica con Rimini e Riccione tra le località preferite, almeno dalle previsioni.

La situazione andrà via via normalizzandosi dalla tarda mattinata.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per migliorare la viabilità nelle giornate in cui è previsto traffico sostenuto sulle strade extraurbane e autostrade, ha stabilito il divieto di circolazione per i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate nelle seguenti giornate:

Previsioni traffico 1° giugno

Già da oggi, 1° giugno, a cominciare dal tardo pomeriggio, si assisterà a un aumento del flusso di traffico sulle principali arterie di comunicazione italiane.

Previsioni traffico 2 giugno

Il flusso di mezzi resterà sostenuto e intenso, con possibili congestionamenti, per tutta la mattinata di venerdì 2 giugno. La mattina di venerdì 2 giugno si preannuncia quella maggiormente a rischio di bollino rosso.

Previsioni traffico 3 giugno

Sabato 3 giugno sarà la giornata meno caotica. I vacanzieri del weekend lungo saranno già arrivati a destinazione e la viabilità sarà in linea con quella consueta di un normale sabato di inizio estate.

Previsioni traffico 4 giugno

Domenica 4 giugno il rischio è quello di imbattersi nel controesodo. Le prime ore del mattino e quelle a ridosso della pausa pranzo sono le migliori per anticipare i flussi di rientro e per provare a scansare i rallentamenti da traffico inteso.