Traffico, lavori al Pontelungo: dopo il sopralluogo del sindaco, cambia la viabilità

Dall’8 aprile cambia la viabilità in via Speranza, strada interessata dai lavori al Pontelungo a Borgo Panigale. Oggi il sindaco Matteo Lepore durante un sopralluogo nella zona del Mercato di Santa Viola, nell’ambito della settimana al Quartiere Borgo Panigale-Reno, ha annunciato la decisione del Comune.

La nuova ordinanza del Comune revoca la modifica dei sensi di marcia di via Speranza, istituiti proprio in concomitanza con l’avvio dei lavori del Pontelungo a gennaio. Nello specifico, a partire da venerdì 8 aprile verranno ripristinati, nel rispetto delle ordinanze permanenti vigenti, i seguenti sensi di marcia:

VIA SPERANZA (tratto da via Emilia Ponente a via Decumana)

senso unico di marcia

VIA SPERANZA (tratto da via Decumana a via Lemonia)

doppio senso di marcia

Inoltre, in via Agucchi verrà revocato il divieto di fermata nel tratto da via Emilia Ponente al passo carraio n. 23140.