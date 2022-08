Traffico, controesodo: rientri senza criticità su strade e autostrade

Traffico sostenuto, ma senza particolari criticità, sia sulle strade gestite da Anas sia sulle autostrade.

Lunedì 29 agosto, per molti segna il ritorno al lavoro, ma nei punti nevralgici della rete stradale e autostradale il personale Anas ha monitorato costantemente la situazione per prevenire qualsiasi disagio, che di fatti non si sta verificando.

Ieri, sabato, il traffico è stato sostenuto ma scorrevole sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” con qualche rallentamento nella mattinata, a Tarsia in provincia di Cosenza a causa di un incidente che ha coinvolto tre veicoli. Circolazione sostenuta anche sulla SS 9 “via Emilia” nel Riminese e lungo la SS 16 “Adriatica” a Ravenna. Infine, nelle zone di montagna, si sono registrati rallentamenti lungo la SS 26 dir “della Valle d’Aosta” nei pressi di Courmayeur, rende noto Anas.

Anche oggi, domenica 28 agosto, la circolazione "si è svolta in modo generalmente regolare".