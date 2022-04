Traffico Sasso Marconi: dal 2 aprile "bretella" chiusa

Da domani, 2 aprile, con l'avvio della seconda fase dei lavori per la realizzazione del bypass autostradale della galleria Monte Mario, sarà chiuso l'R43 Raccordo Sasso Marconi-SP64 Porrettana, in direzione della stazione di Sasso Marconi, in pratica la cosiddetta "bretella".

Come fa sapere Autostrade, la chiusura si rende necessaria "per permettere i lavori di consolidamento della galleria ricadente nel tratto tra Sasso Marconi nord e Sasso Marconi dell'autostrada A1 Milano-Napoli".

Da domattina alle 6, e fino al 4 luglio, il traffico cittadino sarà indirizzato sulla SP325 Val di Setta.

Autostrade inoltre "per agevolare la viabilità lungo i percorsi alternativi, la Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia attiverà un presidio con squadre dedicate all'assistenza degli utenti in transito; è stato predisposto inoltre un piano di segnaletica integrativa lungo il percorso alternativo alla chiusura".

Il territorio di Sasso Marconi è interessato anche dai lavori sul ponte “Leonardo Da Vinci”.

Viabilità dal 2 aprile

Una corsia del raccordo R43, quella verso Sasso Marconi città, sarà utilizzata per deviare il traffico autostradale by-passando la galleria, mentre sull’altra corsia, quella in direzione Cinque Cerri, verrà predisposto il doppio senso di marcia.

Dal 2 aprile e per tutta la durata dei lavori sul raccordo R43, i veicoli provenienti da Sasso Marconi e diretti in autostrada o verso Vado/Monzuno non potranno dunque accedere al raccordo ma dovranno percorrere la SP 325 Val di Setta.