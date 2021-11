Traffico Sasso Marconi, lavori al via il 2 dicembre: chiusa la SP Val di Setta

Sistemazione della pavimentazione stradale e il rifacimento della segnaletica orizzontale a Sasso Marconi, a cura di Autostrade. Si tratta degli interventi propedeutici alla successiva chiusura della "bretella", il raccordo autostradale R43 tra il casello di Cinque Cerri e Sasso Marconi città, rinviata dopo le preoccupazioni sulle ripercussioni sulla viabilità e sull'economia dell'intera area. Sarà quindi chiusa al traffico veicolare la Val di Setta, limitatamente ai tratti interessati dagli interventi.

Si parte il 2 dicembre. Per chi utilizza la SP 325 per raggiungere la zona di Badolo, Cinque Cerri e del Piccolo Paradiso, i lavori, fa sapere Auotsrade, sono articolati in quattro fasi che coinvolgeranno di volta in volta alcuni tratti della Val di Setta. I lavori sono programmati nei giorni infrasettimanali, dalle 6 alle 20, e avranno una durata complessiva di circa 7 giorni.

Si parte da quello compreso tra la rotatoria del casello autostradale di Cinque Cerri e l’incrocio con via Badolo.

Il cantiere si sposterà in seguito verso Sasso Marconi, interessando dapprima il breve tratto tra l’incrocio con via Badolo e il sottopasso autostradale

Poi interesserà il trattotra il Piccolo Paradiso e l’ex ristorante “Leona”

Quindi il tratto successivo fino all’intersezione con via Ziano di Sotto.



Per residenti e mezzi di soccorso c’è la possibilità di transitare nella zona di cantiere, ma "a tutti si consiglia di by-passare i lavori utilizzando la viabilità alternativa, rappresentata dal raccordo autostradale R43" sottolinea Autostrade.