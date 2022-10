Traffico e smog: a Bologna stop veicoli inquinanti dal 29 al 31 ottobre

Prosegue l'allerta smog a PC, PR, RE e MO, ma dal 29 al 31 ottobre 2022 entrano in vigore le misure emergenziali per la qualità dell’aria anche nei comuni delle province di Ferrara, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Lo rende noto l'Arpae, in base all'ultimo bollettino sulla qualità dell'aria.

Dalle 8.30 alle 18.30 stop ai veicoli benzina fino a Euro 2, diesel fino a Euro 4. Stop anche ai veicoli gpl/benzina, metano/benzina, cicli, motocicli, fino a Euro 1

Le limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti (fino a diesel euro 4) nei comuni PAIR e gli altri provvedimenti emergenziali, da domani saranno attivi in tutta la regione e rimarranno tali fino a lunedì 31 ottobre incluso, giorno di controllo e di emissione del nuovo Bollettino Liberiamolaria.

Bollettino misure emergenziali

Il Bollettino è emesso il lunedì, il mercoledì e il venerdì (giorni di controllo) entro le ore 11 e indica se sono attivate le misure emergenziali (bollino rosso) a partire dal giorno successivo. Nel caso in cui il giorno di controllo cada in una festività, il bollettino viene emesso il primo giorno lavorativo successivo. Le misure emergenziali si attivano quando le previsioni per il giorno di controllo e per i due successivi indicano il superamento della soglia di legge per il PM10 in almeno una stazione della provincia. Le misure emergenziali rimangono attive fino al giorno di controllo successivo compreso e sono revocate dal giorno successivo all'emissione del Bollettino, se nel giorno di controllo non si verificano le condizioni di attivazione. La previsione è emessa da Arpae sulla base del sistema integrato di modellistica meteorologica e di qualità dell'aria.