Traffico Stadio, Lepore scrive al Bologna Fc: "In settimana partite non all'ora di punta"

Stop alle partite del Bologna all'ora di punta nei giorni feriali. È la richiesta del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che annuncia di aver chiesto alla società di individuare orari più compatibili con le esigenze dei bolognesi. Di ieri gli ultimi disagi al traffico a causa dell'incontro di campionato: il traffico in tilt per ore in tutta la zona

"Ieri è stata una giornata complicata per chi doveva passare dalle parti dello Stadio per tornare a casa da lavoro o da scuola. Mi sono stati segnalati diversi casi di imbottigliamenti prolungati nel traffico a causa della partita. Per questo - ha scritto Lepore - oggi ho scritto al Bologna FC. Le partite nei giorni feriali non possono tenersi a ridosso dell’ora di punta, bisogna individuare orari più compatibili con le esigenze della città. Ho chiesto alla società di attivarsi con la Legacalcio. Disagi come quello di ieri non devono ripetersi più. E forza Bologna che siamo fortissimi".