Traffico, tangenziale e autostrade: caselli e tratti chiusi dal 9 novembre

Le previsioni di chiusura per lavori sul nodo bolognese

A1

- RIOVEGGIO-PIAN DEL VOGLIO - Tratto Chiuso (Km 237.2 - direzione: Napoli). Tratto Chiuso tra Rioveggio e Pian Del Voglio dalle ore 08:00 alle ore 18:00 dal giorno 10/11/2020 al giorno 10/11/2020 per lavori

- PIAN DEL VOGLIO-RIOVEGGIO - Tratto Chiuso (Km 222.7 - direzione: Milano). Tratto Chiuso tra Pian Del Voglio e Rioveggio dalle ore 08:00 alle ore 18:00 dal giorno 10/11/2020 al giorno 10/11/2020 per lavori

- RONCOBILACCIO EST - Area di Servizio Chiusa (Km 242.6 - direzione: Milano)

L'area di servizio Roncobilaccio est e' chiusa dalle ore 18:00 alle ore 06:00 dal giorno 12/11/2020 al giorno 13/11/2020 per lavori

- FIRENZE-RONCOBILACCIO - Tratto Chiuso (Km 242.3 - direzione: Milano). Tratto Chiuso tra Aglio KM 255 e Roncobilaccio dalle ore 18:00 alle ore 06:00 dal giorno 12/11/2020 al giorno 13/11/2020 per lavori

- CANTAGALLO OVEST - Area di Servizio Chiusa (Km 198.9 - direzione: Napoli). L'area di servizio Cantagallo ovest e' chiusa dalle ore 20:00 alle ore 06:00 dal giorno 12/11/2020 al giorno 13/11/2020 per lavori

- BOLOGNA - Uscita Chiusa (Km 199.89 - direzione: Napoli). L'uscita di Sasso Marconi Nord e' chiusa al traffico dalle ore 21:00 alle ore 06:00 dal giorno 12/11/2020 al giorno 13/11/2020 provenendo da Bologna per lavori. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Bologna Casalecchio su Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio.



- BOLOGNA - Allacciamento Chiuso (Km 0 - direzione: Bologna). Chiuso al traffico Bivio A13/A14 Bologna-Taranto dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 10/11/2020 al giorno 12/11/2020 provenendo da Padova verso Autostrada Milano-Napoli per lavori. Entrata consigliata verso Autostrada Milano-Napoli : Bologna Casalecchio su Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio. Uscita consigliata provenendo da Padova: Bologna Arcoveggio su Raccordo A13-Tangenziale Bologna.

A14

- BOLOGNA - Uscita Chiusa (Km 15.5 - direzione: Da Ancona). L'uscita di Bologna Fiera e' chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 12/11/2020 al giorno 13/11/2020 provenendo da Ancona per lavori. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Bologna San Lazzaro su Tangenziale Bologna.

- BOLOGNA - Entrata Chiusa (Km 15.5 - direzione: Autostrada Milano-Napoli). Bologna Fiera in entrata e' chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 12/11/2020 al giorno 13/11/2020 verso Autostrada Milano-Napoli per lavori. Entrata consigliata verso Autostrada Milano-Napoli: Bologna Arcoveggio su Raccordo A13-Tangenziale Bologna.

- BOLOGNA - Uscita Chiusa (Km 15.5 - direzione: Taranto). L'uscita di Bologna Fiera e' chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 13/11/2020 al giorno 14/11/2020 provenendo da Autostrada Milano-Napoli per lavori. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Milano-Napoli: Bologna Arcoveggio su Raccordo A13-Tangenziale Bologna.

- BOLOGNA - Allacciamento Chiuso (Km 14.4 - direzione: Taranto). Chiuso al traffico Bivio A14/A13 Bologna-Padova dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 09/11/2020 al giorno 10/11/2020 provenendo da Autostrada Milano-Napoli verso Padova per lavori. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Milano-Napoli: Bologna Fiera.

LavoriAllacciamento Chiuso

- BOLOGNA - Allacciamento Chiuso (Km 14.4 - direzione: Da Ancona). Chiuso al traffico Bivio A14/A13 Bologna-Padova dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 10/11/2020 al giorno 12/11/2020 provenendo da Ancona verso Padova per lavori. Entrata consigliata verso Padova: Bologna Arcoveggio su Raccordo A13-Tangenziale Bologna. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Bologna San Lazzaro su Tangenziale Bologna.

- BOLOGNA - Entrata Chiusa (Km 22.2 - direzione: Bologna). Bologna San Lazzaro in entrata e' chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 09/11/2020 al giorno 10/11/2020 verso Bologna per lavori. Entrata consigliata verso Bologna: Bologna Arcoveggio su Raccordo A13-Tangenziale Bologna.

- BOLOGNA - Uscita Chiusa (Km 22.2 - direzione: Da Ancona). L'uscita di Bologna San Lazzaro e' chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 09/11/2020 al giorno 10/11/2020 provenendo da Ancona per lavori. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Castel San Pietro.