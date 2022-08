Traffico, tratto tangenziale chiuso per due notti

Per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 29 e martedì 30 agosto, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 5 "Quartiere Lame" e 4 bis "Aeroporto Marconi", verso Casalecchio/A1 Milano-Napoli, sulla tangenziale di Bologna.

Percorsi alternativi

In alternativa percorrere la viabilità ordinaria: Via Cristoforo Colombo, Rotonda Arnaldo Forni, Via Paolo Fortunati, Via Antonio Baldacci, Rotonda Luigi Amedeo di Savoia, Via Francesco Zanardi, Via Umberto Terracini, Rotonda Tommasina Guidi, Rotonda 35° Reggimento Fanteria Pistoia, Viale Vittorio Sabena, Rotonda Granatieri di Sardegna, Via Prati di Caprara, Viale Sandro Pertini, Viale Palmiro Togliatti e rientrare sulla Tangenziale allo svincolo 2 "Borgo Panigale", per proseguire in direzione Casalecchio/A1.

Borgo Panigale e Ramo verde

Sulla Tangenziale di Bologna e sul Ramo Verde ((Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire lavori di manutenzione degli impianti elettrici, dalle 22:00 di martedì 30 alle 6:00 di mercoledì 31 agosto, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:



sulla Tangenziale di Bologna:

-sarà chiuso lo svincolo 3 "Ramo Verde", in uscita per chi proviene da Casalecchio/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 2 "Borgo Panigale";



sul Ramo Verde:

-sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla Tangenziale di Bologna, per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale, in direzione di San Lazzaro.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 "Borgo Panigale".

Raccordo A13

Su R13 (Raccordo A13 Bologna-Padova - Tangenziale di Bologna), per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di lunedì 29 alle 6:00 di martedì 30 agosto, sarà chiuso lo svincolo che dall'uscita della stazione di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale di Bologna, verso Casalecchio/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di percorrere la Tangenziale di Bologna, verso San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto, uscire allo svincolo 7bis "SS64 per Ferrara" e rientrare dallo stesso, in direzione Casalecchio/A1 Milano-Napoli.