Cantiere via Carbonesi, esercenti preoccupati: "A Natale pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Cavour?"

Una via del centro storico trafficata e fondamentale, che permette di aggirare la ZTL, ma che è chiusa per lavori dagli inizi di giugno e non riaprirà prima di marzo 2023.. E poi c'è via Barberia, praticamente vuota. "Non potete passare solo quando c'è da mettere una crocetta sulle schede elettorali", ha detto oggi Gabriele Carboni rivolgendosi alle assessore, Luisa Guidone (Commercio) e Valentina Orioli (Mobilità), presenti in commissione questa mattina anche per analizzare il contenuto degli ordini del giorno presentati da Fratelli d'Italia e Forza Italia per chiedere ristori a favore delle attività commerciali aggiuntivi rispetto agli sconti previsti dai regolamento comunale in caso di cantieri.

"Non si può comunicare l'apertura di una cantiere così quindici giorni prima", protesta il commerciante. Ma non è sempre possibile, spiega Orioli: "Si tratta di un cantiere di Hera e l'avvio lavori è stato, dunque, concertato con un altro soggetto. Questo ha creato la situazione di dover decidere rapidamente e abbiamo scelto di iniziare i lavori in un periodo non scolastico"mentre "Per altri altri cantieri, come quelli sul tram, ci impegniamo a dare un preavviso maggiore, ma non è possibile per tutti", aggiunge l'assessora.

Anche il direttore di Confesercenti, Loreno Rossi, è sulla stessa linea: "Oggettivamente l'informazione su questo cantiere è stata data agli operatori in tempo un po' ristretti. Adesso dobbiamo pensare a come animare quella zona sotto Natale, per aiutare le imprese nella fase finale del cantiere", come ad esempio pista per il pattinaggio su ghiaccio in piazza Cavour. "A dicembre bisogna garantire la fruibilità dell'area. E su sgravi e aiuti ci deve essere un segnale importante. Dobbiamo trovare meccanismo di ristoro efficace", aggiunge Antonio Cocchini di Ascom.

Le proposte di Forza Italia

“Le nostre proposte sono state definite 'importanti e meritevoli di presa in carico da parte degli uffici tecnici' - esulta Nicola Stanzani, capogruppo Forza Italia in Comune. Insieme ad altri esponenti del partito aveva infatti chiesto a Palazzo d'Accursio la sospensione delle preferenziali e le modifiche ai sensi unici per mitigare l'impatto del cantiere.

“Quanto emerso in Commissione premia il lavoro svolto, in strada e in costante dialogo con i cittadini, dai nostri consiglieri di quartiere Maria Chiara Casadio, Annamaria Cesari e Andrea Ventura. Lavoro la cui bontà è stata riconosciuta da più parti anche durante la seduta odierna della Commissione. Le proposte di Forza Italia sono dettagliate e frutto di una attenta valutazione e di un serio e continuo confronto con residenti e negozianti della zona. Proposte che vanno dalla modifica ad alcuni tratti di viabilità, alla risoluzione del problema dei parcheggi per i residenti, ampliando in particolare la disponibilità di questi ultimi soprattutto nella fascia serale” aggiunge Valentina Castaldini capogruppo di Forza Italia in via Aldo Moro.

“Abbiamo richiesto che siano valutate forme di indennizzo per i commercianti danneggiati dal cantiere - conclude il coordinatore cittadino Aldo Marchese - Tutte proposte di buon senso sulle quali siamo disponibili, sempre e comunque, a confrontarci per il bene di Bologna e dei bolognesi. Poiché è questo, da sempre, lo spirito che anima il nostro partito”. (dire)

(foto: Via Carbonesi chiusa per lavori)