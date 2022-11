Traffico stazione AV: in via Carracci riapre la doppia corsia

Riapre la doppia corsia in via de' Carracci, nel tratto compreso tra via Fioravanti e via Niccolò Dall'Arca, dove sono stati collocati dissuasori "tipo New Jersey" per dividere i tragitti di marcia. Lo rende noto il Comune

La corsia lato nord è riservata a chi, venendo da via Fioravanti, deve svoltare in via Dall'Arca. La corsia lato sud (stazione) è dedicata a chi deve proseguire verso via Matteotti.

"In esito alla prima fase della sperimentazione è stato verificato che da un lato le misure di contrasto sono efficaci per aver fortemente diminuito la fermata/sosta su via de' Carracci in prossimità dell’ingresso della stazione FF.SS Alta Velocità; dall’altro la misura sta causando, nelle sole ore di punta, fenomeni di congestione che si ripercuotono su via de' Carracci lato Fioravanti e su via Fioravanti stessa", si legge nell'ordinanza, quindi "la necessità di procedere con una seconda fase di sperimentazione con l'adozione di misure migliorative e mitigative atte a garantire la fluidità del traffico eliminando la sosta impropria".

I dissuasori delle polemiche

L'affaire dissuasori in via Carracci ha fatto discutere parecchio in città dopo la decisione del Comune per evitare le soste "selvagge" di chi aspetta amici e parenti che scendono dal treno.

Il sindaco Matteo Lepore, nonostante le polemiche, non ha arretrato fino a che "non cambieranno le abitudini", aveva dichiarato.

"E' un esperimento per risolvere un problema che avevamo - ha spiegato Lepore - cioè il parcheggio abusivo fuori dalla stazione. Esiste un 'kiss and ride', invito tutti i cittadini a utilizzarlo". Anche perchè "se tutti i cittadini che passano da lì utilizzassero il 'kiss and ride', la fila non ci sarebbe". I dissuasori della sosta in via Carracci, dunque, li "sperimenteremo finchè non cambieranno le abitudini. Dobbiamo, come sempre a Bologna, affrontare le cose con la collaborazione di tutti. Vedrete che il risultato ci sarà".