Chiusure via Saffi, Lepore: "Con il tram l'asfalto non cederà più"

Dopo il cedimento dell'asfalto e la chiusura al traffico vi via Saffi, per la seconda volta in pochi mesi, il sindaco di Matteo Lepore oggi ha fatto un sopralluogo nella strada dopo la riparazione della pavimentazione.

"Grazie ai lavori del tram in via Saffi l'asfalto non cederà più - ha promesso - vorrei innanzitutto scusarmi per i disagi che i cittadini hanno dovuto affrontare martedì- aggiunge su Facebook- e ringraziare gli uffici del Comune e i tecnici intervenuti tempestivamente per ripristinare la viabilità in poche ore".

Quel tratto di via Saffi, illustra il sindaco, "è un punto di strada particolare, attraversato dal canale Ravone, che negli anni ha subito diverse rotture di questo tipo". Ma con l'arrivo del tram, assicura "supereremo definitivamente questo problema". Con un investimento di 15 milioni di euro, nell'ambito dei lavori per la Linea Rossa, "tutta la via verrà rifatta, l'asfalto e i sottoservizi".

Una via che ha anche "un grande problema di inquinamento acustico - aggiunge Lepore- il tram abbasserà il rumore di questa strada, perchè è elettrico e ridurrà il numero di auto". Nel complesso, quindi permetterà di ridurre le emissioni di CO2 di 50.000 tonnellate all'anno, con una stima di circa 110.000 passeggeri al giorno. "Ecco perchè è un intervento importante - insiste Lepore - per rifare le nostre strade, i sottoservizi, per ridurre l'inquinamento e per vincere la sfida di una città più connessa dal centro alla periferia". (dire)