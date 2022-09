Traffico, cede asfalto in via Saffi: strada riaperta a corsie ristrette

Via Saffi, chiusa da domenica per un cedimento della pavimentazione all’altezza della copertura del canale Torrente Ravone, è stata riaperta nel pomeriggio di ieri, 5 settembre, in direzione periferia a corsie ristrette.

Resta chiusa invece fino a mercoledì 7 settembre la corsia preferenziale in direzione centro.

Come rende noto il Comune di Bologna, le linee bus deviate, dopo la riapertura della direzione periferia, tornano a percorrere Via Saffi grazie al restringimento delle corsie in direzione opposta.

Probabilmente, per un guasto alla rete idrica, nel fine settimana appena trascorso la carreggiata ha ceduto e si è formata una profonda spaccatura che ha reso necessaria l'interruzione della viabilità da Porta Saffi a via del Chiù.