Bologna città 30, sanzioni al via tra le proteste: corteo attraversa la città

Al via stamane, 16 gennaio 2023, controlli e sanzioni eventuali per chi non rispetterà i nuovi limiti in vigore sulle strade di Bologna adottati con l'introduzione della 'Città 30'.

Il capoluogo emiliano, benché le ordinanze siano in vigore già da qualche mese, entra ufficialmente in modalità slow da oggi. E la cosa desta qualche preoccupazione, come emerso su più fronti: dai sindacati che pronosticano "una tempesta perfetta" alla politica d'opposizione che ha lanciato una raccolta firme per indagare sul sentiment dei bolognesi riguardo le nuovi disposizioni sulla viabilità.

Contro il rallentamento del traffico sulle arterie cittadine si scagliano i manifestanti che si sono dati appuntamento stamattina in via Stalingrado, avviando da qui un corteo di protesta. Una cinquantina di mezzi - tra questi qualche taxi e vettura privata, ma per lo più si contano auto blu - attraverso la città per dire no al limite dei 30 km orari, che interessa ora la maggior parte delle strade del capoluogo emiliano (qui la mappa di come cambiano i limiti di velocità sulle nostre strade).

L'itinerario del corteo vs la Città 30

Il serpentone intorno alle ore 8 è partito dirigendosi verso via Mascarella, l'itinerario prevede l'attraversamento dei viali, per poi puntare al centro cittadino, solcando via Indipendenza e da qui i manifestanti si dirigeranno verso Corticella. Capolinea della carovana di mezzi in dissenso, che al momento dell'adunata sono circa una cinquantina, tra questi si contano soprattutto taxi e auto blu.

Obiettivo sensibilizzazione

"Vogliamo sottolineare che questa manifestazione è concepita come un'azione pacifica e rispettosa. Il nostro obiettivo è sensibilizzare l'opinione pubblica e favorire un dialogo costruttivo con le autorità locali per trovare soluzioni benefiche per l'intera comunità". Così gli organizzatori della mobilitazione.

