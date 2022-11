La Lega raccoglierà firme contro le 'zone 30' in tuttà la città

Il piano di estendere a zona 30 tutta la città di Bologna incontra l'opposizione della Lega, che annuncia una raccolta firme a riguardo. Non sarà un 'no' secco ma, soprattutto, i consiglieri della Lega chiedono al Comune di "ascoltare il parere dei cittadini e dialogare, invece di imporre, come si è fatto anche in questo caso, delle misure ideologiche, annunciandole a mezzo stampa senza averle prima condivise in Consiglio comunale".

La raccolta firme è stata ribattezzata 'Bologna città 30? Discutiamone strada per strada'. L'espressione 'strada per strada' non è casuale: infatti, secondo i consiglieri del Carroccio Francesca Scarano, Giulio Venturi e Matteo Di Benedetto, la soluzione migliore sarebbe quella di "prevedere le 'aree 30' in alcune zone critiche della città e nelle vicinanze di luoghi come asili, scuole e ospedali, decidendo in quali strade istituirle dopo un'analisi puntuale".

Al primo cittadino, i leghisti rinfacciano di "voler essere sempre 'il primo della classe', imponendo misure senza tener conto delle loro ricadute sulla città". Senza contare, chiosa Venturi, che "Bologna, per la sua conformazione, non può essere paragonata, come invece è stato fatto, a città come Berlino o Parigi". Da qui la decisione di lanciare una raccolta firme per "chiedere all'amministrazione di cambiare approccio". Con questa iniziativa, tiene infine a precisare Di Benedetto, "non vogliamo far nascere conflitti tra i diversi utenti della strada, ma favorire una loro convivenza positiva attraverso proposte concrete, come abbiamo sempre fatto e come continueremo a fare".