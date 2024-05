Tragedia di Suviana: chiusa la paratia sommersa

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Sette sommozzatori hanno chiuso la paratia sommersa rimasta aperta nella centrale Enel Green Power di Bargi, sul lago di Suviana, nell'Appennino bolognese, come riferisce la Dire.

Lì il 9 aprile scorso hanno perso la vita sette lavoratori sono morti, e altre sei sono rimasti feriti, dopo l'incidente avvenuto durante un collaudo sotterraneo alla turbina.

La paratia rimasta aperta, all'altezza del gruppo 2, quello in cui è avvenuto il disastro, lasciava penetrare all'interno una ingente quantità di acqua, impedendo così lo svuotamento dei locali allagati.

Le attività propedeutiche alla chiusura della paratia erano partite al termine della rimozione di oli superficiali e materiali galleggianti, e a metà della scorsa settimana sono iniziate le attività di cantierizzazione. Ieri sono poi partite le ispezioni subacquee per installare i fari e le luci sott'acqua, e oggi, oltre alle ultime attività preparatorie, è stato svolto l'intervento definitivo, durato circa un'ora e concluso poco fa.

Per le operazioni di svuotamento dell'impianto è in corso l'iter autorizzativo, in cui sono coinvolti diversi soggetti, per la messa a terra del trenino modulare.

Le indagini

Lo step successivo sarebbe quello di ripulire da oli e detriti, per proseguire con sopralluoghi per risalire alla causa del terribile incidente. Varie al momento le ipotesi, ma servirà un lavoro lungo per risalire il bandolo della matassa e capire se vi sono state elle responsabilità e quali. Potranno aiutare anche le due 'scatola nere' recuperate a Bargi che saranno analizzate dagli specialisti del pool investigativo.

La Procura ha avviato la macchina delle indagini già da giorni, aprendo un fascicolo per omicidio e disastro colposo.

Intanto le varie parti coinvolte stanno collaborando per provare a rimettere assieme i tasselli. Oggi è atteso un nuovo incontro in Prefettura, al termine del quale sarà possibile fare un ulteriore punto sullo stato dell'arte. Intanto nella giornata di oggi l'addio a Alessandro e Vincenzo, due delle sette vittime. L'omelia durante le esequie tenutesi a Napoli stamane è stata appunto incentrata sul disastro a Bargi e sulla sicurezza del lavoro.