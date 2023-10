Un nuovo traliccio in montagna per migliorare la copertura telefonica

È stato attivato ed è operativo a Monte San Pietro un nuovo traliccio per il segnale telefonico, il 22esimo del progetto regionale "Cellulare Montagna" per rendere più efficente la ricezione nelle località montane. L’impianto - spiega Lepida - comporta significativi miglioramenti della ricezione mobile nei luoghi dove la copertura di rete era precedentemente assente o limitata e in particolare nelle zone di Loghetto, Sartorano, Cà di Dio e delle aree circostanti. Grazie a questo intervento circa 1.200 abitanti possono adesso beneficiare di un accesso affidabile ai servizi di connettività mobile.

L'impianto è a disposizione di tutti gli operatori mobili. A garantire la fruizione del servizio è Tim, parte attiva a fianco delle istituzioni regionali. L’attivazione del sito ha richiesto un investimento da parte di Regione Emilia- Romagna di circa 78 mila euro ed è stata preceduta da un processo di pianificazione e realizzazione da parte di Lepida, in collaborazione con il Comune, che ha comportato la ricerca di un terreno idoneo e libero da vincoli, l’ottenimento dei permessi, la realizzazione delle opere necessarie per il collegamento alla Rete Lepida e per la predisposizione all’alimentazione elettrica, l’installazione da parte di TIM degli apparati trasmissivi necessari per l'erogazione del segnale.