Tram, i cantieri arrivano in zona Fiera: come cambia la viabilità

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Dal centro storico alla prima periferia. Il cantiere del tram arriva in viale Aldo Moro e in via Liberazione

Da oggi, 29 maggio, si comincia nel tratto compreso tra la rotonda Leone Pancaldi e via Serena, per poi proseguire, dalla settimana successiva, nel restante tratto del viale fino a via Stalingrado. Intanto, proseguono gli interventi propedeutici in via della Liberazione, i lavori potrebbero prendere il via tra qualche settimana.

Traffico e trasporti

Nella prima fase il cantiere di viale Aldo Moro, nella parte sud della carreggiata, lascia libera alla circolazione una corsia per senso di marcia. Restano aperti gli accessi su via Serena, viale della Repubblica e via A. Bellettini; l’imbocco su quest’ultima sarà praticabile grazie all’abbattimento dello spartitraffico centrale, programmato già nella prima fase dei lavori.

A partire da metà giugno, una modifica alla viabilità consentirà di raggiungere via Stalingrado da viale della Repubblica percorrendo via Gnudi che, temporaneamente, diventerà a doppio senso per tutta la sua lunghezza.

A partire dalla prima settimana di giugno sarà riaperta la corsia veicolare di via Serena in direzione via Caduti della via Fani.

Durante il cantiere sono sempre garantite le linee di trasporto pubblico, sia pure con lievi variazioni: verranno istituite due fermate temporanee all’altezza dei civici 60 e 16 di viale Aldo Moro.

Il parcheggio tra via Mascherino e via Creti resta raggiungibile, mentre si segnalano nuovi stalli blu lungo il viale.

Alcuni attraversamenti pedonali sono stati soppressi e ricollocati nelle vicinanze. Il marciapiede sud di viale A. Moro, da Fiera a Serena, non è più calpestabile perchè integrato nel cantiere; si raccomanda quindi ai pedoni di passare attraverso il parco Don Bosco.

Il cantiere in centro

A metà luglio una prima porzione di via Ugo Bassi verrà chiusa, tra via Marconi e via Nazario Sauro-Cesare Battisti, lasciando liberi gli incroci.

A metà ottobre, dall’incrocio con via Cesare Battisti (incluso) a quello con via Venezian (escluso); da gennaio 2025, infine, la terza e ultima fase dei lavori vedrà spostarsi lo sbarramento stradale nella sezione compresa tra via Venezian e via dell’Indipendenza, con l’interdizione al traffico di entrambi gli incroci.

Il cantiere su Ugo Bassi comporterà diverse deviazioni al Trasporto Pubblico.