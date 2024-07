Tram: da oggi 20 cantieri avviati e 350 addetti all'opera

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Da oggi a Bologna i lavori per la realizzazione della linea rossa del tram vedono all'opera 20 cantieri e 350 persone. A fornire questa indicazione è l'assessora alla Mobilità, Valentina Orioli, in un comunicato.

Al via due nuovi cantieri in via Ugo Bassi

"La giornata di oggi è molto importante - sottolinea Orioli- nel percorso che ci porterà ad avere il tram a Bologna. Sono partiti infatti due nuovi cantieri in Ugo Bassi e Indipendenza nel cuore del centro storico, mentre il cantiere di via Riva di Reno entra in una nuova fase, con la scopertura del canale".

Con la partenza di questi lavori, "da oggi sono attivi in città cantieri 20 cantieri per la realizzazione della prima linea del tram e sono al lavoro 350 persone, oltre 200 in più rispetto a quelle che erano impiegate un anno fa - segnala l'assessora- che ringrazio per la grande professionalità e l'impegno che stanno dimostrando anche in condizioni climatiche molto dure". I numeri "ci raccontano l'entrata in una nuova fase, ancora più intensa- continua Orioli- rispetto al primo anno di cantieri che abbiamo visto in città. Ringraziamo per la collaborazione residenti e commercianti delle zone interessate e tutta la cittadinanza per la pazienza che occorrerà per gli inevitabili impatti sulla mobilità".

"Al lavoro per limitare al massimo i disagi"

"Siamo al lavoro per limitare al massimo i disagi - assicura Orioli - e siamo convinti che fra due anni Bologna sarà più sostenibile e più bella e tutti ne avremo vantaggi e benefici".

Cna: "Servono ristori a fondo perduto"

Ristori a fondo perduto e non finalizzati a progetti di investimento da parte delle imprese. E' quanto chiede Cna Bologna nel giorno in cui i cantieri del tram arrivano nel centro storico, con le prima ruspe in via Ugo Bassi e via Indipendenza. "Ha creato subito notevoli disagi e forti preoccupazioni a imprese e aziende di trasporto, taxi, ncc, trasporto merci, l'avvio dei cantieri per il tram. Difficoltà che si aggiungono a quelle già in corso nella zona di via Riva Reno", spiega il direttore Claudio Pazzaglia.

"Crediamo che il Comune debba considerare l'ipotesi di un bando per ristori a fondo perduto per le imprese coinvolte dai cantieri, sul modello del bando della Camera di commercio. Un bando per i ristori finalizzati a sostenere progetti di investimento delle imprese ha minore probabilità di successo, perché le imprese proprio non riescono ad investire", sostiene Pazzaglia.

"Come sempre non mettiamo in discussione la necessità del tram, ma davvero siamo ad un punto di estrema difficoltà per le aziende coinvolte dai cantieri. Tra l'altro sono partiti proprio adesso i saldi e naturalmente questi vengono vissuti come una grande opportunità, che i cantieri possono purtroppo ostacolare. Insomma c'è grande preoccupazione tra le imprese, comprese quelle impegnate nel trasporti persone e merci", denuncia il direttore di Cna.

"Sono state tantissime le segnalazioni che ci sono arrivate questa mattina da taxisti e ncc sulle gravi difficoltà incontrate a rispondere alle chiamate dei clienti. “È inevitabile che il Comune debba incontrare Cna e le altre categorie economiche per affrontare questo momento così delicato. Primo punto all'ordine del giorno il bando a fondo perduto, altrimenti le aziende davvero non capirebbero", ammonisce il direttore dell'associazione artigiana.

Verdi: "Fermare i lavori nelle ore più calde"

Sospendere i cantieri, anche quelli del tram nelle ore più calde. Lo chiedono i Verdi di Bologna, "preoccupati" per le condizioni di lavoro nei due nuovi cantieri del Trma in via Ugo Bassi e Indipendenza, aperti oggi, e negli altri in corso in città: una ventina di cantieri, come ha ricordato oggi l'assessora comunale alla Mobilità Valentina Orioli, con ben 350 persone al lavoro. Orioli ringrazia gli operai e gli altri addetti ai lavori "per l'impegno che stanno dimostrando anche in condizioni climatiche molto dure", ma i Verdi fanno un passo in più.

"Effettivamente- scrivono sul profilo di Europa verde- siamo preoccupati per chi lavora in strada (e nei campi) in queste giornate di caldo estremo. La tutela della salute di lavoratori e lavoratrici deve essere una priorità quando le temperature superano i 35 gradi. Ci aspettiamo dunque il rispetto delle norme nazionali e l'adozione di misure di prevenzione e protezione da parte del datore di lavoro per sospendere l'attività lavorativa durante le ore di maggior caldo".

FdI: "Bologna paralizzata dai lavori"

"Chi governa la città ha deciso di bloccarla con cantieri grandi ed impattanti ma anche con una miriade di piccoli interventi che hanno durate lunghe e immotivate. In tutto questo la giunta Lepore non comprende nemmeno che per alleviare i disagi sono necessarie ed urgenti alcune modifiche alla viabilità, che chiediamo da tempo: prima tra tutte l'apertura di via dell'Archiginnasio".

Fdi a Bologna torna alla carica contro i lavori in corso, quelli del tram su tutti, con una dichiarazione rilasciata dalla pattuglia meloniana in Consiglio comunale. "Il posteggio taxi in piazza Re Enzo, il più importante della città, è praticamente irraggiungibile con via Indipendenza e via Ugo Bassi chiuse (oltre a via San Vitale) così come il parcheggio di piazza Roosevelt", sottolineano gli esponenti di Fdi.

"Ancora una volta nessuna programmazione da parte di questa Giunta ma solo incompetenza. Forse il sindaco Matteo Lepore sperava nella città deserta in agosto- continua la nota- ma settembre è vicino, riaprono le scuole e abbiamo fiere internazionali come il Cersaie e Bologna non può permettersi di essere paralizzata". Un rischio che "avevamo ampiamente previsto senza mai essere ascoltati dal sindaco- concludono i consiglieri comunali di Fdi- che dall'alto della sua torre d'avorio in cui si è chiuso non ascolta niente e nessuno se non il suo ego".