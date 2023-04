Quella degli imprenditori Cna di Bologna sul cantiere del tram "è una preoccupazione fondata, che condividiamo, anche perché il Comune sta affrettando in maniera improvvida la realizzazione di un'opera di cui non c'è bisogno, che comporterà costi notevoli, in gran parte sulla base di deliberazioni purtroppo già assunte dal precedente Governo e dalle precedenti amministrazioni". Ciononostante, "stiamo cercando di comprendere se effettivamente questo progetto sia solido nelle sue finalità, che chiaramente non sono condivise dal Governo".

Così il viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami interviene, a margine di un appuntamento della scuola di formazione politica di Gioventù nazionale a Bologna, a proposito delle ditte artigiane che in città temono sul tram cantieri lunghi, meno clienti e, quindi, un calo di fatturato.

I numeri del sondaggio

Il 40% delle imprese, a quanto risulta, è sicuro che avrà a che fare coi cantieri e il 15% lo ritiene molto probabile. "Ma di questi solo uno su quattro conosce tempi precisi di inizio-fine dei cantieri e quali siano i percorsi alternativi alla circolazione durante i lavori", fa sapere Cna. La preoccupazione delle imprese è elevata: il 34% "si dice molto preoccupato, il 27% abbastanza". Il 51% teme un prolungamento eccessivo dei lavori, il 46% che i clienti possano avere difficoltà a raggiungerli, il 29% una diminuzione degli affari.

Gli obiettivi raggiunti dall'incontro

I risultati del sondaggio, ma soprattutto le preoccupazioni delle imprese, sono stati al centro di un incontro che si è tenuto l’altra sera tra il sindaco Matteo Lepore, il presidente di Cna Bologna Antonio Gramuglia, l'assessora al Commercio Luisa Guidone, il direttore di Cna Bologna Claudio Pazzaglia e una trentina di dirigenti e funzionari Cna. Alla fine alcuni obiettivi sono stati raggiunti: verrà istituito un osservatorio che controlli lo stato di avanzamento dei lavori e i problemi delle aziende, un fondo a sostegno delle imprese in difficoltà, e un piano di comunicazione ad hoc con numero verde, sito e punti informativi.