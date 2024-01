Tram, a Borgo Panigale lavori nelle nelle aree residenziali: modifiche al traffico e dettagli

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

I cantieri della Linea Rossa del tram presto interesseranno Borgo Panigale anche nelle aree residenziali. Nel frattempo Heratech, interviene su via Biancolelli per potenziare e ammodernare condotte dell'acquedotto e gas, utili anche a servire il nuovo deposito tranviario.

La prima fase dei lavori - spiegano da Palazzo D'Accursio - prevede la posa di una nuova condotta gas dall'intersezione con via Normandia fino a via della Salute. Seguirà poi la messa a punto di un nuovo tratto di rete idrica che, sempre da via Normandia, interesserà via Biancolelli fino all'intersezione con via Bufalini (incrocio via Della Salute compreso) e parte della stessa via Bufalini.

"Tutte queste opere sono realizzate per tratti- sottolinea il Comune - in modo da mantenere sempre possibile la circolazione dei veicoli, e verranno coordinate con i cantieri del tram in avvio nei prossimi mesi per ridurre al minimo l'impatto sul quartiere".

Si partirà con l'istituzione di un senso unico di marcia in via Normandia, tra i civici 110 - 120A, e in via Biancolelli, tra via Normandia e via del Carroccio. La durata prevista di tutto l'intervento (gas e acqua) è di circa 12 mesi.

