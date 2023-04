Tram, c'è la data dei primi cantieri per la linea rossa

Come annunciato in occasione della presentazione della linea rossa del tram, i cantieri partiranno entro aprile. Oggi Palazzo D'Accursio sdogana anche la data esatto dell'avvio, in programma per giovedì 27 aprile . Si parte dal capolinea Emilio Lepido di Borgo Panigale e da quello Fiera Michelino, "due cantieri che non interferiranno con la viabilità", sottolinea l'amministrazione comunale. Nei mesi successivi poi si proseguirà anche con i lavori nei primi tratti in linea in zona Fiera e in zona Ospedale Maggiore.

Lepore accelera

In concomitanza con l'annuncio odierno della data di avvio cantiere, il sindaco Matteo Lepore accelera. Un po' come a voler ribadire la linea al governo, per il quale il Comune "corre troppo" sull'opera. "In questi giorni daremo importanti novità - ha anticipato il primo cittadino ad una conferenza stampa del co-portavoce nazionale di Europa verde, Angelo Bonelli - siamo ad una svolta importante per quanto riguarda i cantieri, che per noi sono di fatto già partiti perché in queste settimane abbiamo avviato tutte le attività preliminari".

Novità in arrivo anche per il sistema ferroviario metropolitano

Oltre alle rassicurazioni sul tram, Lepore ha risposto anche alle sollecitazioni riguardanti il Sistema ferroviario metropolitano. "Presto convocheremo una conferenza stampa insieme al presidente della Regione, Stefano Bonaccini, per alcune novità importanti: spero già nel prossimo mese", afferma il sindaco. Anche su questo tema "chiediamo al Governo di collaborare, è molto importante perché abbiamo la sfida del Pnrr che al proprio interno ha investimenti di questo genere- sottolinea il primo cittadino- e quindi noi vogliamo realizzare questi interventi. Ci auguriamo che anche il Governo voglia farlo, perché è il massimo responsabile del Pnrr e sarebbe paradossale se i Comuni volessero portarlo avanti e il Governo invece no". Sul tema infrastrutture, infine, a dividere i Verdi dal resto della maggioranza è il Passante, ma questa opera oggi resta per lo più sullo sfondo e Lepore ribadisce l'asse con il Sole che ride: "Grazie del vostro impegno, siamo contenti di avervi in coalizione e di lavorare assieme".