Tram, a primavera i lavori per realizzare la linea rossa

Governo o non Governo, il Comune di Bologna conferma e annuncia che nella primavera del 2023 verranno avviati i primi lavori per la realizzazione della prima linea del tram, la rossa.

"Procedono le attività preparatorie alla partenza dei cantieri", segnala l'amministrazione con una nota: in particolare, "dopo la consegna del progetto esecutivo avvenuta il 6 dicembre, si stanno svolgendo l'istruttoria tecnica e le verifiche sullo stesso".

Per dare modo di "concludere alcune modifiche intervenute - continua la nota - i progettisti avranno a disposizione ancora alcune settimane, fino al 20 gennaio, per l'affinamento del progetto esecutivo e del piano di cantierizzazione in esso contenuto. Terminata la fase di verifica e di approvazione del progetto esecutivo, nel quale vengono definiti i dettagli costruttivi degli interventi, delle trasformazioni urbane previste e nel quale vengono recepiti i pareri e le prescrizioni rilasciate dai vari enti, questo sarà presentato alla cittadinanza con il relativo piano dei cantieri".

Nel frattempo "continuano le attività propedeutiche già avviate nell'area del deposito previsto a Borgo Panigale, con la bonifica da ordigni bellici e i sondaggi archeologici, così come altri rilievi e sondaggi lungo il tracciato della linea tranviaria", spiega Palazzo D'Accursio.

"Sono inoltre in corso le procedure previste dalle normative in materia di espropri al fine di acquisire la disponibilità delle aree necessarie per eseguire i lavori. Come già comunicato in precedenza- scrive l'amministrazione- si tratta, per la maggior parte, di espropri riguardanti piccole porzioni di aree già adibite ad uso pubblico (parti di carreggiata stradale, marciapiedi, altre aree ai lati della strada), ma catastalmente rimaste di proprietà privata, di asservimenti per l'affissione ad edifici di ganci di sostegno della linea di alimentazione della tranvia e di occupazione temporanee".

Gli espropri "significativi" di porzioni di aree private, aggiunge l'amministrazione, "riguardano un numero limitatissimo di proprietà. Le comunicazioni in corso queste settimane seguono comunque quelle già esperite verso le proprietà coinvolte nell'autunno 2020".

Inoltre, è in corso la procedura di gara per l'affidamento della direzione lavori dell'opera, riferisce il Comune aggiungendo che "concluse queste attività, verso la primavera del 2023, verranno avviati i primi cantieri che vedranno coinvolte zone diverse della città". (Dire)