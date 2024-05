Tram, lavori linea rossa: ecco come cambieranno via Ugo Bassi e via Indipendenza

Il cantiere del tram ha raggiunto un "punto di maturità" e inizia una nuova fase che porterà i cantieri nel cuore del centro storico di Bologna chiudendo via Indipendenza e via Ugo Bassi: succederà quest'estate, in un momento in cui di solito la città si svuota per le vacanze estive, proprio affinché i disagi siano ridotti il più possibile. L'ultimo aggiornamento sui lavori della Linea Rossa, che oggi stanno impegnando 250 operai, lo hanno dato oggi l'assessora alla mobilità Valentina Orioli insieme ai "tecnici" Valerio Montalto e Cleto Carlini: "A metà luglio una prima porzione di via Ugo Bassi verrà chiusa per fare spazio ai lavori, ma grazie all'idea di frammentare il cantiere di questa strada in tre fasi, le operazioni risulteranno più agili e veloci. Quello che verrà restituito sarà una strada bellissima sia sotto che sopra - il messaggio per i cittadini da Palazzo D'Accursio. E il crono programma è in linea con le previsioni e con i tempi previsti.

Come cambieranno via Ugo Bassi,via Indipendenza (e le corse dei bus)

I lavori, in questa nuova fase, iniziano chiudendo il tratto della strada compreso tra via Marconi e via Nazario Sauro-Cesare Battisti, lasciando liberi gli incroci; si procede poi da metà ottobre con il secondo segmento interdetto, dall’incrocio con via Cesare Battisti (incluso) a quello con via Venezian (escluso); da gennaio 2025, infine, la terza e ultima fase dei lavori vedrà spostarsi lo sbarramento stradale nella sezione compresa tra via Venezian e via dell’Indipendenza, con l’interdizione al traffico di entrambi gli incroci. Per tutta la durata dei lavori – al fine di mantenere l’accessibilità alle vie laterali, che diventeranno a fondo cieco su via Ugo Bassi – sarà prevista la modifica di alcuni sensi di circolazione e dell’assetto della sosta, i cui dettagli saranno online su trambologna.it.

Il cantiere su Ugo Bassi comporterà diverse deviazioni al Trasporto Pubblico: le linee urbane che oggi percorrono via Ugo Bassi da ovest ad est aggireranno i cantieri sfruttando gli assi Marconi e Mille. Le linee urbane e suburbane che da ovest si attestano in via delle Lame (23 e 83) percorreranno viale Silvani, via Calori, via delle Lame, via Riva di Reno, via Marconi per giungere al capolinea Lame. Le suburbane dirette da ovest verso la zona nord del centro e della città (81, 91, 92, 87) percorreranno viale Silvani, via Don Minzoni, via Amendola. Le linee 18, 28, 29 e 86 effettueranno il percorso dei TDays, essendo interdetto il transito su via Ugo Bassi.

Le linee urbane che, invece, percorrono via Ugo Bassi da est verso ovest (14 e 29) modificheranno il percorso transitando anche nei giorni feriali sull’asse Carbonesi - Barberia (come nei TDays). Nel corso delle prossime settimane, il dettaglio delle deviazioni - con indicazione, linea per linea, di percorsi, fermate temporaneamente soppresse e di nuova istituzione - sarà comunicato attraverso i consueti canali informativi Tper.

Sempre dalla seconda settimana di luglio sarà cantierizzato anche il tratto di via Indipendenza da via Irnerio a viale Masini. La circolazione sarà consentita a senso unico verso il Ponte Matteotti e la stazione ferroviaria, assetto che – variando nella carreggiata – rimarrà in vigore fino alla fine dei lavori.

L’intervento di via Riva di Reno e la scoperchiatura del canale

Nel cantiere di via Riva Reno, attivo già da qualche mese, si procede come preannunciato con la scopertura del canale e la riqualificazione dell’area. Da luglio vedremo le attività estendersi tra via Brugnoli e via San Felice, liberando l’incrocio con via delle Lame e comportando alcune modifiche alla viabilità della zona, tra cui – tra luglio e ottobre – la chiusura parziale dell’incrocio tra Riva Reno e San Felice. L’intersezione resterà interdetta al transito dei bus fino a metà ottobre, consentendo però agli autorizzati Ztl di percorrere via San Felice in direzione Marconi, grazie a una deviazione della corsia di marcia su via della Grada (informazioni di dettaglio saranno disponibili sul sito trambologna.it).

Fuori mura si arriva in Aldo Moro e Liberazione

Nel frattempo in zona Fiera si continua a lavorare e, prima dell’estate, da mercoledì 29 maggio, si apre anche il cantiere di viale Aldo Moro nel tratto compreso tra la rotonda Leone Pancaldi e via Serena. Segue, dalla settimana successiva, la restante porzione fino a via Stalingrado, con l’insediamento in via Liberazione da fine giugno. I lavori si svilupperanno nella parte sud della carreggiata, lasciando libera una corsia per senso di marcia, per poi passare sull’altro lato della via e concludersi – come di consueto – nella parte centrale della sezione stradale.

Il cronoprogramma della linea rossa da oggi al 2026

Cantieri già in corso

E4-E5 - Viale della Fiera e viale Europa | in corso - maggio 24

B13-B14 - Via Emilia Ponente e via Saffi (da via Marzabotto a via Vittorio Veneto) | in corso - agosto 24

F1-F2 - Via Serena e viale della Repubblica | in corso - agosto 24

B15 - Via Saffi (da via Vittorio Veneto a piazza di Porta San Felice) | in corso - settembre 24

B1-B2 - Via Marco Emilio Lepido (da via Persicetana a via Ducati) | in corso - ottobre 24

C2 - Riva di Reno (da via Lame a via San Felice) | in corso - settembre 25

A - Deposito | in corso - giugno 26

E6 - Deposito secondario | in corso - giugno 26

Maggio - giugno 2024

E1 - Via della Liberazione (da via Franceschini a via Stalingrado) | maggio 24 - febbraio 25

E2-E3 - Viale Aldo Moro (da via Stalingrado a viale della Fiera) | maggio 24 - febbraio 25

Luglio - settembre 2024

C5 - Via Ugo Bassi, primo tratto (da via Marconi a via Cesare Battisti) | luglio 24 - ottobre 24

C8 - Via Indipendenza (da via dei Mille a viale Pietramellara) | luglio 24 - marzo 25

B9-B10 - Via Emilia Ponente (da via del Milliario a via della Ferriera) | settembre 24 - maggio/giugno 25

Ottobre - dicembre 2024

C5 - Via Ugo Bassi, secondo tratto (da via Nazario Sauro a via Venezian) | ottobre 24 - gennaio 25

B4 - Via Marco Emilio Lepido (da via Bramante a via Caduti di Amola) | ottobre 24 - giugno 25

B3 - Via Marco Emilio Lepido (da via Ducati a via Bramante) | novembre 24 - giugno 25

F3-F4 - Via San Donato (da viale della Repubblica a via Ferravilla) | novembre 24 - luglio/giugno 25



Gennaio - aprile 2025

C5 - Via Ugo Bassi, terzo tratto (da via Venezian a via Indipendenza) | gennaio 25 - marzo 25

C1 - Via S. Felice (da Porta San Felice a Riva Reno) | febbraio 25 - agosto 25

C6-C7 - Via Indipendenza (da via Ugo Bassi a via dei Mille) | marzo 25 - ottobre/novembre 25

D2 - Via Matteotti, via Ferrarese, via Mazza | aprile 25 - dicembre 25

Giugno - luglio 2025

B5-B6 - Via Emilia Ponente (da via Caduti di Amola a via della Pietra) | giugno 25 - novembre 25

B11-B12 - Via Emilia Ponente (da via della Ferriera a via Marzabotto) | giugno 25 - dicembre 25/gennaio 26

D1 - Via Matteotti (da viale Pietramellara a via Zampieri) | luglio 25 - marzo 26

F5 - Via San Donato (fino a San Donnino) | luglio 25 - marzo 26

Agosto - dicembre 2025

C4 - Via Lame (da via Riva Reno a via Marconi) | ottobre 25 - maggio 26

B7-B8 - Via Emilia Ponente (da via della Pietra a via del Milliario) | novembre 25 - maggio 26

C3 - Via S. Felice (da via Riva Reno a via Marconi) | dicembre 25 - aprile 26

2026

Da F6 a F12 - Pilastro | Cantieri suscettibili di modifiche temporali in funzione del progetto del Passante.

