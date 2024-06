Tram, in via Ponente e Saffi il cantiere si sposta: come cambia la viabilità

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Cambio di fase per i lavori della tranvia in zona Ospedale Maggiore. Terminati gli interventi sui lati della carreggiata, il cantiere di via Emilia Ponente e Saffi da oggi, 3 giugno, si insedia al centro dell’asse stradale, per completare la posa dell’infrastruttura. I lavori - nel tratto compreso tra via Marzabotto e via Vittorio Veneto - avranno una durata complessiva di quattro mesi.

Le modifiche alla viabilità

Lo spostamento del cantiere al centro della carreggiata consente ai lati la percorribilità di una corsia per senso di marcia. In direzione periferia può essere sfruttato anche il nuovo controviale alberato, dotato di nuovi stalli auto a strisce blu.

Per esigenze di cantiere saranno interdetti alcuni incroci, a cominciare da quello con via del Timavo e dall’intersezione con via dell’Ospedale-Bainsizza, che in un secondo momento sarà riaperta per poi chiudere l’incrocio in corrispondenza di via Marzabotto.

Per garantire la circolazione in queste sotto-fasi, sarà sospesa la preferenziale da via Timavo a Vittorio Veneto mentre rimarrà in essere la corsia riservata tra via Piave e Timavo, con possibilità di ingresso per coloro che devono accedere ai passi carrabili presenti nel tratto.

Il nuovo controviale

Nel nuovo controviale di via Emilia Ponente compreso tra via Podgora e via Piave viene introdotto un senso unico di marcia in direzione periferia e allestiti nuovi passaggi pedonali all’altezza degli incroci con le vie Podgora, Timavo e Piave. L’assetto del controviale sarà mantenuto anche al termine dei lavori della Linea Rossa.

Variazioni al trasporto pubblico

Come sempre, durante i lavori sarà garantito il trasporto pubblico. I dettagli sulle modifiche saranno disponibili sul sito tper.it.