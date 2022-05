Tram linea blu: bando per il progetto, c'è un vincitore

C'è un vincitore provvisorio per il bando di progettazione della linea blu del tram, nella sua tratta sud ovest, cioè quella che dovrebbe transitare tra Bologna e Casalecchio, passando per lo stadio. La commissione di gara del Comune di Bologna ha esaminato le offerte dei partecipanti alla gara per affidare il servizio di progettazione del tratto sud-ovest della linea blu tranviaria sulla direttrice Bologna-Stadio Dall’Ara-Casalecchio di Reno.

Le offerte tecniche ed economiche pervenute sono state oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice appositamente nominata che ha provveduto ad assegnare i punteggi ad ognuno dei quattro partecipanti.

Il concorrente risultato primo è l'RTI facente capo a Systra-Sotecni s.p.a. e di cui fanno parte anche Architecna Engineering s.r.l. - VDP s.r.l. - GO Mobility s.r.l. - Studio Mattioli - Società Cooperativa Archeologia - Ambiente s.p.a. - Ing. A. Spinosa.

Il raggruppamento secondo classificato è quello composto da Technital s.p.a. (capogruppo) e E.T.S. s.p.a. Engineering and Technical Services - Steer Davies & Gleave Limited - ArchLandStudio di Arch. Lorenzo Vallerini - EGGS - Phoenix Archeologia s.r.l. - Galileo Ingegneria s.p.a.

Terzo classificato è il raggruppamento formato da Aecom Inocsa S.L.U. (capogruppo) con Aecom URS Italia s.p.a. - Aecom Limited - Lombardi Ingegneria s.r.l. - Citec Ingenieurs Conseils SA - Citec Italia s.r.l. - Policreo società di progettazione s.r.l. - Dott.ssa Chiara Davite - Ing. Ferruccio Levi

Quarto classificato, infine, il raggruppamento composto da MM s.p.a. (capogruppo) insieme con Richez Associés - Studio associato Cogeo - ArcheoModena

L'esito è provvisorio: secondo le procedure previste dal codice appalti, si procederà ora alla verifica amministrativa nei confronti del primo classificato e alla verifica di congruità dell'offerta.

Linea Verde del tram attiva dal 2027. Investimento da 222 milioni

Tram, si va avanti con la linea rossa: in testa Cmb-Alstom-Pavimental