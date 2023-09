Tram. Dagli infopoint alla bici-cargo itinerante: come viaggiare informati sulla linea rossa

Viabilità alternativa, modifiche ai bus, programma lavori. Queste alcune delle indicazioni reperibili presso le postazioni attivate dal Comune di Bologna per informare la cittadinanza sui cantieri della linea rossa del Tram al via.

In questi giorni, su via Emilia Ponente, ha aperto il secondo infopoint della tramvia bolognese: un container rosso, che si trova nell'area di cantiere del tram in corrispondenza del civico 21. Il servizio – attivo tutte le mattine dalle 9 alle 13, dal lunedì al venerdì - è a disposizione di residenti, cittadini ed esercenti per dare informazioni su programma dei lavori, viabilità alternativa, trasporto pubblico e orari del cantiere.

Voluto dall’Amministrazione per informare i cittadini su tutti gli aspetti che la realizzazione di una grande infrastruttura comporta, l’infopoint ha il compito di offrire a persone di tutte le età anche un punto fisico di ascolto continuativo, per raggiungere chi ha meno dimestichezza con gli strumenti digitali e chi, per ragioni di prossimità, è più esposto alle attività di cantiere.

Le postazioni informative attive

L’infopoint di via Emilia Ponente si aggiunge a quello in zona Fiera attivato a giugno davanti al cinema The Space ed ora in procinto di essere ricollocato in viale della Repubblica, seguendo l’itinerario del cantiere su strada.

A supporto degli infopoint è stato attivato anche un punto informativo mobile su cargo bike elettrica per informare i cittadini nei luoghi di maggior afflusso. Queste le prossime uscite dell’infopoint mobile:

Zona Saffi/Maggiore:

martedì 12/09: Mercato rionale di Vittorio Veneto (dalle 9.30 alle 10.30) e Ospedale Maggiore (dalle 11 alle 12)

mercoledì 13/09: Porta San Felice (dalle 11 alle 12.30)

Zona viale Europa/Aldo Moro

giovedì 14/09: Coop in viale della Repubblica e Piazzale Regione-Emilia Romagna (mattino)

venerdì 15/09: Liceo Copernico (dalle 12 alle 13)

Ricordiamo infine che sono attivi anche il Call center (800078611 dal lunedì al venerdì ore 9-18) e il sito con la chat diretta con gli operatori

Tram, tutto ciò che c'è da sapere