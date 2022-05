Tram linea rossa: l'appalto assegnato ufficialmente ai vincitori

È stata pubblicata oggi la determina che aggiudica definitivamente l’appalto congiunto della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori per la realizzazione della linea rossa, prima linea tranviaria di Bologna.

L’aggiudicatario è il raggruppamento composto da C.M.B. Società cooperativa (capogruppo) e da Alstom Ferroviaria spa, Pavimental spa e Alstom Transport sa.

L’importo di aggiudicazione è di euro 320.517.902,49 (oneri ed iva esclusi), di cui: 3.123.214,03 euro per la progettazione esecutiva, 303.816.664,97 euro per i lavori, 13.578.023,49 euro per gli oneri della sicurezza.

Il tram linea rossa: il percorso

16 km e 34 fermate. Il percorso e si sviluppa dal capolinea, posto all’estremità ovest di Borgo Panigale, lungo l’asse della via Emilia, servendo l’Ospedale Maggiore e transitando per il centro storico della città, per poi proseguire verso la Stazione Centrale, la Bolognina e la Fiera. Qui la linea si biforca: un ramo si attesta al capolinea posto nei pressi del casello autostradale della Fiera e del parcheggio Michelino, mentre l’altro percorre viale della Repubblica e via San Donato proseguendo verso la zona del Pilastro, con il terzo capolinea posto in via Fanin in prossimità della Facoltà di Agraria.



Sono previsti incontri organizzati dalla Fondazione per l’Innovazione Urbana aperti alla cittadinanza nelle zone interessate dal percorso, con il coordinamento dei Quartieri.

Il calendario degli incontri che si svolgeranno in modalità online è il seguente:



2 dicembre, zona Villaggio INA (Quartiere Borgo Panigale-Reno)

3 dicembre, zona Borgo Centro (Quartiere Borgo Panigale-Reno)

4 dicembre, zona Santa Viola (Quartiere Borgo Panigale-Reno)

9 dicembre, zona Saffi (Quartiere Porto-Saragozza)

10 dicembre, zona Centro Storico (Quartiere Porto-Saragozza)

11 dicembre, zona Bolognina (Quartiere Navile)

15 dicembre, zona San Donato (Quartiere San Donato-San Vitale)

17 dicembre, zona Pilastro (Quartiere San Donato-San Vitale)



Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione agli incontri è possibile visitare il sito www.untramperbologna.it.