Tram, il cantiere arriva anche in via della Liberazione

Continuano i lavori per la linea rossa del tram. Dopo viale Aldo Moro e viale della Repubblica, da mercoledì 3 luglio il cantiere arriverà in via della Liberazione, nel tratto compreso tra via Stalingrado e via Ferrarese. “Per tutta la prima fase dei lavori il cantiere occuperà la parte nord della carreggiata, lasciando libera una corsia di marcia in direzione Bolognina. Confermata la chiusura della preferenziale in direzione Stalingrado – già interdetta al traffico da inizio giugno per gli interventi sui sottoservizi – che a lavori ultimati sarà occupata dalla sede tranviaria” scrive il Comune.

La zona però vedrà l’interessamento anche di via Parri, dove da luglio partiranno i lavori per la creazione di un nuovo parcheggio, ma senza modifiche al traffico.