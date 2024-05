Tram linea rossa: via al riassetto del cantiere in viale della Repubblica

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Al via la cosiddetta “fase 3” per il cantiere della Linea Rossa del tram in viale della Repubblica e via Serena, quella finale che comprende anche la posa delle rotaie della tranvia.

Si comincia oggi lunedì 13 maggio nel tratto di Repubblica compreso tra via Serena e via Novelli, dove il cantiere si posiziona nella parte centrale della sede stradale; la viabilità sarà consentita ai lati, una corsia per senso di marcia.

Dalla settimana successiva saranno invece percorribili due corsie a senso unico da via San Donato in direzione Novelli, dove il cantiere occupa la parte sud della carreggiata.

Resta invariato l’assetto di via Serena, con una corsia percorribile in senso unico da viale Aldo Moro a via Caduti di via Fani, e con la chiusura della successiva porzione fino a viale della Repubblica.

Ciclabili e pedonali

Il transito pedonale è sempre garantito anche nel nuovo assetto di cantiere, così come resta interdetta la ciclabile interna in accesso al giardino Paolo Lacchini per chi proviene da viale della Repubblica. Sarà possibile proseguire - obbligatoriamente con bici a mano come previsto sotto i tutti i portici di Bologna - attraversando via Serena.

Per raggiungere piazza de Mello sarà invece necessario attraversare viale della Repubblica all’altezza del giardino Schuman, proseguendo poi sulle ciclabili di via Cleto Tomba e di via Bonaga fino all’incrocio con via Stalingrado.