Linea Rossa Tram, così avanzeranno i cantieri in città | VIDEO-MAPPING

Il tram sta per diventare realtà: i cantieri per la nuova Linea Rossa, che collegherà Borgo Panigale al Pilastro passando per la Fiera, partiranno il prossimo aprile e finiranno entro giugno del 2026. Tre anni e poco più per dotare Bologna di una nuova mobilità green e capace di trasportare oltre centomila utenti ogni giorno.

Nel video diffuso dal Comune di Bologna viene mostrato come i cantieri cambieranno nel corso del tempo: tre i cantieri permanenti, in prossimità dei rispettivi capolinea e di cui il più grande a Borgo Panigale, più diversi cantieri temporanei che saranno dislocati su tutta la tratta tramviara.

Tram, tutto ciò che c'è da sapere