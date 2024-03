Parcheggi e 'Navigli'. Così il tram rivoluzionerà la zona Riva Reno-Lame

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La linea rossa del tram arriva in centro storico. Per ora parliamo solamente del cantiere che interesserà tutta la zona fra piazza Azzarita, via Riva di Reno e via Lame. La principale informazione riguarda proprio l’incrocio tra queste ultime due vie, che rimarrà chiuso per tre mesi ma che non impedirà la circolazione su via Lame.

L’intervento: alberi, percorsi ciclopedonali e i “i Navigli di Bologna”

L’intero cantiere per tutta la zona dovrebbe iniziare il prossimo aprile – si aspetta ancora il definitivo ok della Soprintendenza –, dopodiché tre settimane per le opere propedeutiche e, infine, il via effettivo al cantiere, che complessivamente dovrebbe durare sedici mesi. L’amministrazione, che ha spiegato i dettagli dell’opera in una conferenza stampa a Palazzo d’Accursio, sottolinea le opere di riqualificazione dell’intera area: nuovi alberi, nuovi percorsi ciclopedonali, nuove aree verdi e una maggiore fruibilità dell’area. Ma soprattutto, la scoperchiatura di una parte del canale Reno che, per il sindaco Matteo Lepore saranno, in piccolo, “i Navigli di Bologna”.

Come fanno sapere dal Comune, “il risultato atteso in termini di qualità urbana, una volta completati i lavori, è ambizioso. Gli spazi adiacenti al corso d’acqua a cielo aperto, costellati da alberature ed aiuole, prevedono due percorsi pedonali - uno a nord ed uno a sud del canale - con più punti di incontro e una passerella all’altezza di via dell’Abbadia che permette di proseguire la passeggiata verso l’altra sponda. L’area sul retro della Chiesa di Santa Maria della Visitazione, racchiusa da un lato da una fascia verde con nuove alberature e cespugli, sarà trasformata in una piazzetta pedonale attrezzata con sedute per la sosta e costituirà un punto di osservazione verso il canale. Saranno posizionate anche rastrelliere per la sosta delle biciclette. Nella parte sud del canale, invece, in ragione dell’esiguo spazio disponibile tra il ciglio stradale e la sponda, sarà creata una passerella metallica a sbalzo per offrire ugualmente un percorso pedonale di passeggio speculare a quello posto sull’altra sponda. L’illuminazione esistente sarà integrata con alcuni punti luce posizionati sotto la passerella e lungo il parapetto in vetro per valorizzare la nuova struttura. Il progetto prevede la messa a dimora di 14 nuove alberature (prunus, frassini, querce e aceri) distribuite principalmente nella grande aiuola della piazza retrostante la chiesa, nonché la realizzazione di ulteriori aiuole verdi”.

Una sede riservata al tram

“Il tram – avvisa Palazzo D'Accursio – viaggerà in sede riservata che in quest’area sarà in buona parte ricoperta da manto erboso. La linea prevede una fermata in direzione periferia posta nel tratto di via Riva di Reno tra via delle Lame e via Brugnoli, tratto che non sarà più percorribile ad altri mezzi motorizzati, ma solo a pedoni e ciclisti. Nel tratto tra la rotonda con via Lenzi e via San Felice il canale di Reno resterà coperto e la sede tranviaria sarà posta al di sopra della nuova copertura del canale al centro della carreggiata: anche in questo tratto è prevista la realizzazione di un’ulteriore fermata del tram in direzione periferia, che farà coppia con quella prevista su via San Felice in direzione centro”.

Cantiere lungo 16 mesi

Il cantiere, come detto, dovrebbe durare complessivamente sedici mesi. Dal prossimo 11 marzo si comincerà con la rimozione del filobus, poi tre settimane di opere propedeutiche. Infine la partenza vera e propria: per tre mesi sarà chiuso l’incrocio tra via Riva di Reno e via Lame.

La circolazione, sia veicolare che dei mezzi pubblici, non sarà interrotta, ma devierà in via verso via Brugnoli, poi in via Calori per tornare su via Lame.

Come cambia la viabilità durante i lavori

“Durante questa fase del cantiere, nel tratto di via Riva di Reno compreso tra via delle Lame e via Marconi, per garantire l’ingresso anche ai non autorizzati alla ZTL, l’accesso avverrà da via Marconi e Largo Caduti del Lavoro con prosecuzione su via Azzo Gardino alla quale sarà cambiato il senso di marcia. Una volta raggiunta via Riva di Reno nel suddetto tratto i non autorizzati ZTL potranno attraversare via delle Lame e proseguire su via Brugnoli. A tal fine sarà temporaneamente spenta la telecamera a protezione della corsia preferenziale su via Marconi all’altezza di via del Porto mentre i varchi ZTL rimarranno attivi. Gli stalli H e C/S interferenti con il cantiere saranno ricollocati il più vicino possibile alle posizioni originarie” spiega ancora il Comune. L’ultima fase, che inizierà non prima dell’autunno del 2024, riguarderà la zona di piazza Azzarita e l’incrocio con via San Felice. Per questa fase, le cantierizzazioni sono ancora in fase di definizione.

I parcheggi

Uno dei punti più delicati riguarda il numero dei parcheggi. Complessivamente “l’offerta finale di parcheggi nei tratti di via Riva di Reno interessati dai lavori – aggiungono dal Comune – sarà dunque di 86 posti auto con un saldo di -126 posti auto. Per quanto riguarda invece le moto gli stalli attualmente presenti (120) saranno recuperati integralmente. Il Comune sta mettendo in campo diverse azioni per garantire ai residenti la possibilità di continuare a parcheggiare l’auto vicino a casa, sia durante il cantiere che a lavori terminati”.

L’assessora alla Mobilità Valentina Orioli ha oggi illustrato uno studio sui parcheggi della zona: di giorno, gli stalli dell’area sono occupati dai residenti per circa il 30%; di notte, la percentuale aumenta fino al 50%. Per questo, durante il cantiere, verranno creati 71 posti auto a striscia bianca, destinati quindi ai residenti. Inoltre, il Comune ha stretto un accordo con il parcheggio Apcoa, con tariffe agevolate per i residenti, a partire da 40€ mensili. Parallelamente, l’amministrazione sta pensando di rinforzare la linea bus 29 che collega il parcheggio Tanari con la zona.

I commercianti

Tutti commercianti, dice il Comune, sono stati contattati e per ognuno di loro si sta pensando ad una soluzione ad hoc. Inoltre, l’amministrazione ha varato una serie di misura volte ad ammortizzare i mancati introiti delle attività dovuti proprio all’ingombro del cantiere, come ad esempio lo sconto del 50% sulla Tari; l’esenzione per le tasse su occupazione del suolo pubblico e pubblicità; contributi per montaggio e smontaggio dei dehors. “In particolare, il cantiere di Riva Reno rappresenta uno di quelli a maggiore impatto per le attività economiche e, di conseguenza, accanto alle azioni sopra indicate, sono previsti contributi a fondo perduto per interventi di natura materiale e/o immateriale e per progetti di operatori singoli e/o in forma aggregata, le cui modalità, tempi e importi, saranno definiti in collaborazione con le associazioni di categoria” dice ancora la nota stampa.

Informazioni per i cittadini

Per ogni informazione del caso, il Comune rimanda al sito dedicato trambologna.it. Inoltre, sarà aperto un Infopoint nei pressi del distributore di benzina della rotonda di piazza Azzarita per fornire informazioni e raccogliere le domande di residenti, cittadini e commercianti della zona. A questo si aggiungono cinque incontri pubblici, tra il 12 e il 28 marzo, nella sede del quartiere Porto Saragozza in via dello Scalo 21, a cui è possibile iscriversi attraverso l’Infopoint o attraverso le indicazioni sui volantini che verranno distribuiti nelle abitazioni della zona. È poi attivo il call center al numero 800-078611, da contattare anche in caso di disabilità che richiedono azioni dedicate per garantire il facile accesso alla propria abitazione.